Первая лига. Победа Металлиста, беспроигрышная серия Горняка-Спорт

Состоялись матчи 18 тура Первой лиги Украины. Интересно, что только в одном поединке обе команды забили, а именно – во встрече «Краматорск» - «Агробизнес» (1:1). Также впервые с 13 тура были зафиксированы нули на табло – в поединке «Кривбасс» - «Горняк-Спорт».

Открывал тур матч «Краматорск» - «Агробизнес». После нулевой ничьей в первом тайме команды расщедрились на два гола во втором акте этого футбольного спектакля. На гол Зубкова гости ответили точным ударом лучшего бомбардира прошлого сезона Первой лиги Черненко. После этого матча обе команды продолжают находиться во второй половине турнирной таблицы.

«Нива» на выезде смогла выиграть у «Олимпика» благодаря голу Вовченко в первом тайме. Команды находятся по соседству в турнирной таблице Первой лиги. У обоих команд по 23 очка в активе, и они идут на 7-м и 8-м месте.

Еще в одном противостоянии встретились команды из нижней части турнирной таблицы. «Полесье» в Житомире оказался сильнее «Кремня». Подопечные Юрия Калитвинцева выиграли встречу благодаря двум голам в первом тайме в исполнении Шастала и Грицука.

В поединке «ВПК-Агро» - «Подолье» также играли команды, которые находятся во второй половине турнирной таблицы. «Агрономам» удалось на своем поле одержать победу с минимальным перевесом 1:0 благодаря голу Литвиненко. Отметим, что коллектив из Хмельницкого играл в меньшинстве с 64-й минуты после удаления Карпенко, который получил вторую желтую карточку.

«Металлист» не имел никаких проблем в поединке с «Прикарпатьем», которое занимает высокое пятое место и борется за попадание в УПЛ. Харьковчане сделали хороший задел в первом тайме после точных ударов Риаскоса и Танчика. В самом дебюте второй половины дуэли Риаскос оформил дубль. А на закуску порадовал харьковских фанатов своим голом также Пейшото. Как итог, «Металлист» победил со счетом 4:0, а лидеры слобожанской команды улучшили свои бомбардирские показатели. Пейшото с 12 голами продолжает уверенно лидировать в снайперской гонке лучших голеадоров Первой лиги.

После четырех побед кряду не смог выиграть «Кривбасс». В поединке с неуступчивым «Горняком-Спорт» подопечные Александра Бабича сыграли вничью 0:0. А «Горняк-Спорт» тем временем не проигрывает уже на протяжении двух месяцев. Беспроигрышная серия команды Игоря Жабченко длится девять матчей. Благодаря таким результатам «Горняк-Спорт» с 26 очками идет шестым. «Кривбасс» по-прежнему комфортно с 38 баллами находится на второй позиции в Первой лиге.

«Волынь» в Луцке смогла выиграть в матче против крепкого «Альянса» после гола Кобзаря на 72 –й минуте. «Крестоносцы» идут девятыми, а «Альянс», несмотря на поражение, с 29 баллами находится на четвертом месте, которое дает право побороться за выход в высший дивизион.

В очередной раз порадовал сенсацией аутсайдер Первой лиги «Ужгород». После выездной победы в матче с «Альянсом» в 14 туре на этот раз закарпатцы взяли три очка в поединке с третьей «Оболонью». «Ужгород» выиграл эту выездную встречу со счетом 1:0 после гола Гайдучика. «Пивовары» с 30 баллами остаются на третьем месте. «Ужгород» с 12 очками занимает 16 место.

Дмитрий КОТКОВ

Первая лига. 18-й тур

12 ноября

«Краматорск» - «Агробизнес» - 1:1

Голы: Зубков, 68 – Черненко, 86.

«Олимпик» - «Нива» - 0:1

Гол: Вовченко, 35.

Удаление: Глущук, 90+2 («Олимпик»).

13 ноября

«Полесье» - «Кремень» - 2:0

Голы: Шастал, 20, Грицук, 26 (с пенальти).

«ВПК-Агро» - «Подолье» - 1:0

Гол: Литвиненко, 66.

Удаление: Карпенко, 64 («Подолье»).

«Металлист» - «Прикарпатье» - 4:0

Голы: Риаскос, 14, 48, Танчик, 43, Пейшото, 63.

14 ноября

«Кривбасс» - «Горняк-Спорт» - 0:0

«Волынь» - «Альянс» - 1:0

Гол: Кобзарь, 72.

15 ноября

«Оболонь» - «Ужгород» - 0:1

Гол: Гайдучик, 44.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВОЙ ЛИГИ