Защитник Боснии: «Можем гордиться тем, как сыграли с Украиной»

22-летний защитник сборной Боснии и Герцеговины Анел Ахмедходжич прокомментировал поражение от национальной команды Украины (0:2) в матче квалификации чемпионата мира-2022.

«Мы боролись. Мы показали, что можем это, и эта игра сильно отличалась от матча с Финляндией. Мы играли хорошо, но мяч не хотел лететь в ворота.

У них было два хороших момента, и они забили два гола. Мы можем гордиться тем, как сыграли, но я разочарован только результатом», - сказал Ахмедходжич.