Защитник Боснии: «Можем гордиться тем, как сыграли с Украиной»

Анел Ахмедходжич – о поражении от команды Александра Петракова

  • 17.11.2021 13:18
  • 2141 просмотр
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Защитник Боснии: «Можем гордиться тем, как сыграли с Украиной»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Анел Ахмедходжич

22-летний защитник сборной Боснии и Герцеговины Анел Ахмедходжич прокомментировал поражение от национальной команды Украины (0:2) в матче квалификации чемпионата мира-2022.

«Мы боролись. Мы показали, что можем это, и эта игра сильно отличалась от матча с Финляндией. Мы играли хорошо, но мяч не хотел лететь в ворота.

У них было два хороших момента, и они забили два гола. Мы можем гордиться тем, как сыграли, но я разочарован только результатом», - сказал Ахмедходжич.

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(13 голосов)

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Комментарии
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    samird
    samird, 17.11.2021 14:09
    0
    Играет паренек нормально но с арифметикой большая беда.
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