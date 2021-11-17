Сборная Украины отпраздновала двойной победный юбилей

Наша команда выиграла 130-й матч в истории, в том числе 30-й в гостях в официальных турнирах

  • 17.11.2021 13:07
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Сборная Украины отпраздновала двойной победный юбилей
© УАФ

Победа над Боснией и Герцеговиной (2:0) стала 130-й в истории сборной Украины. 72 раз наша команда добивалась успеха дома, 42 - в гостях и 16 - на нейтральных полях. 50 викторий украинцы отпраздновали в товарищеских встречах, 39 - в чемпионатах мира, 32 - в чемпионатах Европы, 5 - в Лиге наций и 4 - на международных турнирах.

К слову, выигрыш у боснийцев оказался 30-м для нашей национальной дружине на чужих полях в официальных турнирах (ЧМ - 19, ЧЕ - 10, ЛН - 1).

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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