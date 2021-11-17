Довбик стал автором одного из самых быстрых голов джокеров сборной Украины

24-летний форвард Артем Довбик поразил ворота Боснии и Герцеговины спустя всего четыре минуты после выхода на замену. В официальных матчах меньше времени на гол среди «джокеров» нашей национальной дружины понадобилось только Роману Безусу (трижды!) и Андрею Воробью. А на чужих полях - лишь тому же Безусу во встречах с Сан-Марино и Черногорией в отборочном турнире ЧМ-2014
Самые быстрые голы «джокеров» сборной Украины
|
Мин.
|
Игрок
|
Дата
|
Ранг
|
Соперник
|
Вышел
|
Забил
|
Счет
|
1’
|
Сергей РЕБРОВ
|
17.08.2005
|
МТ
|
Сербия (д)
|
61'
|
62'
|
2:1
|
1’
|
Роман БЕЗУС
|
15.10.2013
|
ЧМ
|
Сан-Марино (г)
|
64'
|
65'
|
8:0
|
2’
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
17.10.2007
|
ЧЕ
|
Фареры (д)
|
62'
|
64'
|
5:0
|
2’
|
Роман БЕЗУС
|
06.07.2013
|
ЧМ
|
Черногория (г)
|
90+1'
|
90+3'
|
5:0
|
2’
|
Александр ЗИНЧЕНКО
|
29.05.2016
|
ТМ
|
Румыния (н)
|
46'
|
48'
|
4:3
|
3’
|
Роман БЕЗУС
|
06.09.2013
|
ЧМ
|
Сан-Марино (д)
|
60'
|
63'
|
6:0
|
3’
|
Марко ДЕВИЧ
|
05.03.2014
|
ТМ
|
США (н)
|
65'
|
68'
|
2:0
|
4’
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
28.05.2012
|
ТМ
|
Эстония (н)
|
46'
|
50'
|
3:0
|
4’
|
Артем ДОВБИК
|
16.11.2021
|
ЧМ
|
Босния (г)
|
75'
|
79'
|
2:0
|
5’
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
14.10.2009
|
ЧМ
|
Андорра (г)
|
76'
|
81'
|
6:0
|
5’
|
Сергей НАЗАРЕНКО
|
11.11.2011
|
ТМ
|
Германия (д)
|
41'
|
45+1'
|
3:3
ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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