Довбик стал автором одного из самых быстрых голов джокеров сборной Украины

На гол в ворота боснийцев 24-летнему форварду понадобилось всего 4 минуты после выхода на замену

  • 17.11.2021 12:59
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  • 1 комментарий
Довбик стал автором одного из самых быстрых голов джокеров сборной Украины
© УАФ. Артем Довбик

24-летний форвард Артем Довбик поразил ворота Боснии и Герцеговины спустя всего четыре минуты после выхода на замену. В официальных матчах меньше времени на гол среди «джокеров» нашей национальной дружины понадобилось только Роману Безусу (трижды!) и Андрею Воробью. А на чужих полях - лишь тому же Безусу во встречах с Сан-Марино и Черногорией в отборочном турнире ЧМ-2014

Самые быстрые голы «джокеров» сборной Украины

Мин.

Игрок

Дата

Ранг

Соперник

Вышел

Забил

Счет

1’

Сергей РЕБРОВ

17.08.2005

МТ

Сербия (д)

61'

62'

2:1

1’

Роман БЕЗУС

15.10.2013

ЧМ

Сан-Марино (г)

64'

65'

8:0

2’

Андрей ВОРОБЕЙ

17.10.2007

ЧЕ

Фареры (д)

62'

64'

5:0

2’

Роман БЕЗУС

06.07.2013

ЧМ

Черногория (г)

90+1'

90+3'

5:0

2’

Александр ЗИНЧЕНКО

29.05.2016

ТМ

Румыния (н)

46'

48'

4:3

3’

Роман БЕЗУС

06.09.2013

ЧМ

Сан-Марино (д)

60'

63'

6:0

3’

Марко ДЕВИЧ

05.03.2014

ТМ

США (н)

65'

68'

2:0

4’

Артем МИЛЕВСКИЙ

28.05.2012

ТМ

Эстония (н)

46'

50'

3:0

4’

Артем ДОВБИК

16.11.2021

ЧМ

Босния (г)

75'

79'

2:0

5’

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

14.10.2009

ЧМ

Андорра (г)

76'

81'

6:0

5’

Сергей НАЗАРЕНКО

11.11.2011

ТМ

Германия (д)

41'

45+1'

3:3

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    stalker digga
    online
    stalker digga, 17.11.2021 13:23
    +2
    Перспективный форвард таранного типа.
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