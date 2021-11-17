Довбик стал автором одного из самых быстрых голов джокеров сборной Украины

24-летний форвард Артем Довбик поразил ворота Боснии и Герцеговины спустя всего четыре минуты после выхода на замену. В официальных матчах меньше времени на гол среди «джокеров» нашей национальной дружины понадобилось только Роману Безусу (трижды!) и Андрею Воробью. А на чужих полях - лишь тому же Безусу во встречах с Сан-Марино и Черногорией в отборочном турнире ЧМ-2014

Самые быстрые голы «джокеров» сборной Украины

Мин. Игрок Дата Ранг Соперник Вышел Забил Счет 1’ Сергей РЕБРОВ 17.08.2005 МТ Сербия (д) 61' 62' 2:1 1’ Роман БЕЗУС 15.10.2013 ЧМ Сан-Марино (г) 64' 65' 8:0 2’ Андрей ВОРОБЕЙ 17.10.2007 ЧЕ Фареры (д) 62' 64' 5:0 2’ Роман БЕЗУС 06.07.2013 ЧМ Черногория (г) 90+1' 90+3' 5:0 2’ Александр ЗИНЧЕНКО 29.05.2016 ТМ Румыния (н) 46' 48' 4:3 3’ Роман БЕЗУС 06.09.2013 ЧМ Сан-Марино (д) 60' 63' 6:0 3’ Марко ДЕВИЧ 05.03.2014 ТМ США (н) 65' 68' 2:0 4’ Артем МИЛЕВСКИЙ 28.05.2012 ТМ Эстония (н) 46' 50' 3:0 4’ Артем ДОВБИК 16.11.2021 ЧМ Босния (г) 75' 79' 2:0 5’ Евгений СЕЛЕЗНЕВ 14.10.2009 ЧМ Андорра (г) 76' 81' 6:0 5’ Сергей НАЗАРЕНКО 11.11.2011 ТМ Германия (д) 41' 45+1' 3:3

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.