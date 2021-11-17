Выиграв у Боснии и Герцеговины со счетом 2:0, сборная Украины прервала две свои «рекордные» серии с пропущенными мячами: общую - из 11 матчей и гостевую - из 10. Последний раз наша национальная дружина играла на «ноль» 7 июня 2021 года, когда дома в товарищеской встрече разгромили Кипр - 4:0.

В гостях же украинцы до поединка с боснийцами последний раз оставались «сухими» 7 сентября 2019-го, одержав крупную победу над Литвой в отборочном турнире чемпионата Европы - 3:0.

Самые продолжительные серии сборной Украины с пропущенными мячами

Серия Началась Соперник Счет Завершилась Соперник Счет 11 13.06.2021 Нидерланды (г) 2:3 16.11.2021 Босния (г) 2:0 9 11.08.2010 Нидерланды (д) 1:1 01.06.2011 Узбекистан (д) 2:0 8 18.02.2004 Ливия (г) 1:1 13.10.2004 Грузия (д) 2:0 7 26.08.1992 Венгрия (г) 1:2 23.10.1993 США (г) 1:0 7 15.03.1994 Израиль (г) 0:1 12.10.1994 Словения (д) 0:0 7 29.05.2016 Румыния (н) 4:3 09.10.2016 Косово (д) 3:0 6 06.09.1995 Литва (г) 3:1 31.08.1996 Сев. Ирландия (г) 1:0 6 06.10.2001 Польша (г) 1:1 17.05.2002 Югославия (н) 2:0 6 11.11.2020 Польша (г) 0:2 03.06.2021 Сев. Ирландия (д) 1:0

Самые продолжительные гостевые серии сборной Украины с пропущенными мячами