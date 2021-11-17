Выиграв у Боснии и Герцеговины со счетом 2:0, сборная Украины прервала две свои «рекордные» серии с пропущенными мячами: общую - из 11 матчей и гостевую - из 10. Последний раз наша национальная дружина играла на «ноль» 7 июня 2021 года, когда дома в товарищеской встрече разгромили Кипр - 4:0.
В гостях же украинцы до поединка с боснийцами последний раз оставались «сухими» 7 сентября 2019-го, одержав крупную победу над Литвой в отборочном турнире чемпионата Европы - 3:0.
Самые продолжительные серии сборной Украины с пропущенными мячами
|
Серия
|
Началась
|
Соперник
|
Счет
|
Завершилась
|
Соперник
|
Счет
|
11
|
13.06.2021
|
Нидерланды (г)
|
2:3
|
16.11.2021
|
Босния (г)
|
2:0
|
9
|
11.08.2010
|
Нидерланды (д)
|
1:1
|
01.06.2011
|
Узбекистан (д)
|
2:0
|
8
|
18.02.2004
|
Ливия (г)
|
1:1
|
13.10.2004
|
Грузия (д)
|
2:0
|
7
|
26.08.1992
|
Венгрия (г)
|
1:2
|
23.10.1993
|
США (г)
|
1:0
|
7
|
15.03.1994
|
Израиль (г)
|
0:1
|
12.10.1994
|
Словения (д)
|
0:0
|
7
|
29.05.2016
|
Румыния (н)
|
4:3
|
09.10.2016
|
Косово (д)
|
3:0
|
6
|
06.09.1995
|
Литва (г)
|
3:1
|
31.08.1996
|
Сев. Ирландия (г)
|
1:0
|
6
|
06.10.2001
|
Польша (г)
|
1:1
|
17.05.2002
|
Югославия (н)
|
2:0
|
6
|
11.11.2020
|
Польша (г)
|
0:2
|
03.06.2021
|
Сев. Ирландия (д)
|
1:0
Самые продолжительные гостевые серии сборной Украины с пропущенными мячами
|
Серия
|
Началась
|
Соперник
|
Счет
|
Завершилась
|
Соперник
|
Счет
|
10
|
17.11.2019
|
Сербия
|
2:2
|
16.11.2021
|
Босния (г)
|
2:0
|
9
|
30.04.2003
|
Дания
|
0:2
|
17.11.2004
|
Турция
|
3:0
|
6
|
02.06.2007
|
Франция
|
0:2
|
01.06.2008
|
Швеция
|
1:0
|
5
|
26.08.1992
|
Венгрия
|
1:2
|
23.10.1993
|
США
|
1:0
|
5
|
15.03.1994
|
Израиль
|
0:1
|
26.04.1995
|
Эстония
|
1:0
|
5
|
06.09.1995
|
Литва
|
3:1
|
31.08.1996
|
Сев. Ирландия
|
1:0
|
5
|
06.10.2001
|
Польша
|
1:1
|
16.10.2002
|
Сев. Ирландия
|
0:0
|
5
|
17.11.2015
|
Словения
|
1:1
|
06.10.2017
|
Косово
|
2:0
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.