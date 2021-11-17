Сборная Украины повторила личный рекорд 25-летней давности

Наша команда продлила голевую гостевую серию до 7 матчей

  • 17.11.2021 12:44
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Сборная Украины повторила личный рекорд 25-летней давности
© УАФ

Дважды поразив в Зенице ворота Боснии и Герцеговины, сборная Украины продлила свою гостевую голевую серию до 7 матчей. Тем самым наша команда повторила один из самых старых своих рекордов 25-летней давности. Последний раз украинцы не забивали на чужих полях 11 ноября 2020 года в товарищеском поединке с Польшей - 0:2.

Самые продолжительные гостевые голевые серии сборной Украины

Серия

Началась

Соперник

Счет

Завершилась

Соперник

Счет

7 игр

26.04.1995

Эстония

1:0

09.11.1996

Португалия

 0:1

7* игр

14.11.2020

Германия

1:3

 

 

 

6 игр

26.08.1992

Венгрия

1:2

15.03.1994

Израиль

 0:1

6 игр

28.02.2001

Кипр

3:4

21.03.2002

Япония

 0:1

6 игр

04.09.2004

Дания

1:1

28.02.2006

Азербайджан

 0:0

* серия не закончена.

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(9 голосов)

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