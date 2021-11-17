Сборная Украины повторила личный рекорд 25-летней давности

Дважды поразив в Зенице ворота Боснии и Герцеговины, сборная Украины продлила свою гостевую голевую серию до 7 матчей. Тем самым наша команда повторила один из самых старых своих рекордов 25-летней давности. Последний раз украинцы не забивали на чужих полях 11 ноября 2020 года в товарищеском поединке с Польшей - 0:2.

Самые продолжительные гостевые голевые серии сборной Украины

Серия Началась Соперник Счет Завершилась Соперник Счет 7 игр 26.04.1995 Эстония 1:0 09.11.1996 Португалия 0:1 7* игр 14.11.2020 Германия 1:3 6 игр 26.08.1992 Венгрия 1:2 15.03.1994 Израиль 0:1 6 игр 28.02.2001 Кипр 3:4 21.03.2002 Япония 0:1 6 игр 04.09.2004 Дания 1:1 28.02.2006 Азербайджан 0:0

* серия не закончена.