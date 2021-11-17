Сборная Украины повторила личный рекорд 25-летней давности

Дважды поразив в Зенице ворота Боснии и Герцеговины, сборная Украины продлила свою гостевую голевую серию до 7 матчей. Тем самым наша команда повторила один из самых старых своих рекордов 25-летней давности. Последний раз украинцы не забивали на чужих полях 11 ноября 2020 года в товарищеском поединке с Польшей - 0:2.
Самые продолжительные гостевые голевые серии сборной Украины
|
Серия
|
Началась
|
Соперник
|
Счет
|
Завершилась
|
Соперник
|
Счет
|
7 игр
|
26.04.1995
|
Эстония
|
1:0
|
09.11.1996
|
Португалия
|
0:1
|
7* игр
|
14.11.2020
|
Германия
|
1:3
|
|
|
|
6 игр
|
26.08.1992
|
Венгрия
|
1:2
|
15.03.1994
|
Израиль
|
0:1
|
6 игр
|
28.02.2001
|
Кипр
|
3:4
|
21.03.2002
|
Япония
|
0:1
|
6 игр
|
04.09.2004
|
Дания
|
1:1
|
28.02.2006
|
Азербайджан
|
0:0
* серия не закончена.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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