Три ключевых игрока Динамо пропустят матч с Черноморцем

В пятницу, 19 ноября, на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского состоится матч 15-го тура УПЛ, в котором киевское «Динамо» в номинально гостевом поединке примет одесский «Черноморец».



В составе киевской команды пропустят предстоящую игру полузащитник Николай Шапаренко, у которого семь предупреждений в чемпионате и одно в Суперкубке, капитан Сергей Сидорчук, по ходу чемпионата уже собравший «урожай» из четырех желтых карточек, и защитник Илья Забарный, у которого три «горчичника» в чемпионате и один в Суперкубке. Под угрозой дисквалификации в случае получения предупреждения находятся полузащитники Витиньо и Виталий Буяльский, у которых по три желтых карточки.



«Черноморцу» в предстоящей встрече по причине дисквалификации не поможет нападающий Владислав Ванат. У одесситов в шаге от дисквалификации лишь полузащитник Максим Брагару, у которого три предупреждения.

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