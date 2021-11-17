Три ключевых игрока Динамо пропустят матч с Черноморцем

Еще два футболиста находятся под угрозой дисквалификации

  • 17.11.2021 12:42
  • 3143 просмотра
  • 8 комментариев
Три ключевых игрока Динамо пропустят матч с Черноморцем
© ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

В пятницу, 19 ноября, на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского состоится матч 15-го тура УПЛ, в котором киевское «Динамо» в номинально гостевом поединке примет одесский «Черноморец».
 
В составе киевской команды пропустят предстоящую игру полузащитник Николай Шапаренко, у которого семь предупреждений в чемпионате и одно в Суперкубке, капитан Сергей Сидорчук, по ходу чемпионата уже собравший «урожай» из четырех желтых карточек, и защитник Илья Забарный, у которого три «горчичника» в чемпионате и один в Суперкубке. Под угрозой дисквалификации в случае получения предупреждения находятся полузащитники Витиньо и Виталий Буяльский, у которых по три желтых карточки.
 
«Черноморцу» в предстоящей встрече по причине дисквалификации не поможет нападающий Владислав Ванат. У одесситов в шаге от дисквалификации лишь полузащитник Максим Брагару, у которого три предупреждения.

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Источник — ФК Динамо Киев

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    FunnyCat____
    online
    FunnyCat____, 17.11.2021 14:21 (изменен)
    +1
    Face Control, 17.11.2021 13:15
    Что ты там смотреть будешь, там всё давно решено. Ты акк себе новый создала?
    Унитазница ты не 🛁 - ая
    ———-
    Face Control
    Face Control, 06.11.2021 13:36 -6
    А что тут прогнозировать-то? Ворскла сольёт матч под развпятьлетних автобусников кипрских.
    Цитировать· Ссылка· Пожаловаться· Игнорировать
    ————
    Решено как с Динамо Ворскла ?
    Знатно тебя отлупили после игры всем сайтом тогда
    Ссылка
    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 17.11.2021 14:08 (изменен)
    +1
    Тю, главное что клоун Гармаш в обойме - 7 раз упадёт в штрафной и кукуяне на первом месте по разнице, а Цыганков - король бомбардиров
    Ссылка
    FunnyCat____
    online
    FunnyCat____, 17.11.2021 14:22 (изменен)
    0
    -smart--Forever, 17.11.2021 14:08
    Тю, главное что клоун Гармаш в обойме - 7 раз упадёт в штрафной и кукуяне на первом месте по разнице, а Цыганков - король бомбардиров
    Кукуянин это тот сосед что тебя зачал
    Ссылка
    McLay
    online
    McLay, 17.11.2021 14:20 (изменен)
    0
    Face Control, 17.11.2021 13:15
    Что ты там смотреть будешь, там всё давно решено. Ты акк себе новый создала?
    Балєзнай, у тебе роздвоєння особистості. Як ти встигаєш декілька акаунтів вести одночасно, та ще й вести діалоги сам із собою?!🤣🤪🤡😁
    Ссылка
    McLay
    online
    McLay, 17.11.2021 14:16
    0
    Зате без Сидора, табло може вціліє!
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 17.11.2021 13:15
    -1
    FunnyCat____, 17.11.2021 12:48
    Без Шапы и Сидора снова будем смотреть в центре на мучения Андриевского и Шепелева
    Что ты там смотреть будешь, там всё давно решено. Ты акк себе новый создала?
    Ссылка
    McLay
    online
    McLay, 17.11.2021 14:14
    -2
    -smart--Forever, 17.11.2021 14:08
    Тю, главное что клоун Гармаш в обойме - 7 раз упадёт в штрафной и кукуяне на первом месте по разнице, а Цыганков - король бомбардиров
    Давай про шуби рубай правду-матку, а то щось ти зациклився на Гармашу, клоун!🤡
    Ссылка
    FunnyCat____
    online
    FunnyCat____, 17.11.2021 12:48 (изменен)
    -2
    Без Шапы и Сидора снова будем смотреть в центре на мучения Андриевского и Шепелева
    Ссылка
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