Мирон МАРКЕВИЧ: «Так и должны действовать настоящие профессионалы»

Известный тренер – о победе Франции над Финляндией

  • 17.11.2021 12:39
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  • 1 комментарий
Мирон МАРКЕВИЧ: «Так и должны действовать настоящие профессионалы»
© УАФ

Экс-глава Комитета сборных УАФ, заслуженный тренер Украины Mирон Mаркевич прокомментировал победу команды Александра Петракова над Боснией и Герцеговиной (2:0).

«Наша сборная в итоге заняла «свое» второе место в группе, которое ей эксперты и отдавали перед началом отборочного цикла, хотя и в непростой борьбе. И в этом ребята виноваты сами, разбазарив немало очков в поединках с оппонентами классом пониже.

Пользуясь случаем нужно отдать должное сборной Франции, которая выставив боевой состав, взяла верх в параллельном матче над нашим конкурентом-финнами, который не имел для нее никакого турнирного значения. Так и должны действовать настоящие профессионалы.

Что дальше? Прежде всего, необходимо все проанализировать, учесть каждую мелочь, поскольку в следующем раунде нам, скорее всего, не удастся избежать встречи с кем-то из топов. Пока же меньше всего претензий к линии полузащиты. А вот над устранением ошибок в центре обороны и при реализации голевых моментов придется серьезно потрудиться».

Напомним, что стыковые матчи пройдут весной 2022 года: полуфиналы - 24 и 25 марта, финалы - 28 и 29 марта.

Жеребьевка плей-офф отбора на ЧМ-2022 пройдет 26 ноября.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(23 голоса)

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Комментарии
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    LomUs17
    online
    LomUs17, 17.11.2021 13:05
    +5
    Фины молодцы, что французов в товарняке обыграли, возможно это и было основной мотивацией для последних взять реванш.
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