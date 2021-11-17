В матче с Боснией сборная Украины забила 400-й мяч в истории

Гол Артема Довбика в матче с Боснией и Герцеговиной (2:0) стал 400-м в истории сборной Украины. 124 мяча наша национальная дружина забила на чемпионатах мира, 98 - на чемпионатах Европы, 10 - в Лиге наций, 14 - на международных турнирах и 154 - в товарищеских поединках. 206 раз украинцы отличились дома, 147 - в гостях и 47 - на нейтральных полях.
Посильную лепту в юбилей внесли 81 футболист желто-синих и 9 игроков соперников, поразивших собственные ворота. Список лучших бомбардиров сборной возглавляют Андрей Шевченко - 48 голов, Андрей Ярмоленко - 44 и Евгений Коноплянка - 21.
К слову, Артем Довбик оказался автором и еще одного юбилейного гола - 100-го для украинцев на чужих полях в чемпионатах мира и Европы (ЧМ - 64, ЧЕ - 36).
Юбилейные голы сборной Украины
|
Гол
|
Дата
|
Ранг
|
Игрок
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
29.04.1992
|
ТМ
|
Иван ГЕЦКО
|
Венгрия (д)
|
90' (1:3)
|
1:3
|
50-й
|
19.08.1998
|
ТМ
|
Сергей РЕБРОВ
|
Грузия (д)
|
1' (1:0)
|
4:0
|
100-й
|
12.10.2002
|
ЧЕо
|
Андрей ВОРОНИН
|
Греция (д)
|
90+1' (2:0)
|
2:0
|
150-й
|
15.08.2006
|
ТМ
|
Руслан РОТАНЬ
|
Азербайджан (д)
|
25' (3:0)
|
6:0
|
200-й
|
14.10.2009
|
ЧМо
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Андорра (г)
|
22' (1:0)
|
6:0
|
250-й
|
11.06.2012
|
ЧЕф
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Швеция (д)
|
62' (2:1)
|
2:1
|
300-й
|
14.06.2015
|
ЧЕо
|
Артем КРАВЕЦ
|
Люксембург (д)
|
49' (1:0)
|
3:0
|
350-й
|
25.03.2019
|
ЧЕо
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Люксембург (г)
|
40' (1:1)
|
2:1
|
400-й
|
16.11.2021
|
ЧМо
|
Артем ДОВБИК
|
Босния (г)
|
79' (2:0)
|
2:0
ЧМо - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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