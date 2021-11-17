В матче с Боснией сборная Украины забила 400-й мяч в истории

Автором юбилейного гола стал Артем Довбик

  • 17.11.2021 12:18
  • 172 просмотра
  • 1 комментарий
В матче с Боснией сборная Украины забила 400-й мяч в истории
© УАФ. Артем Довбик

Гол Артема Довбика в матче с Боснией и Герцеговиной (2:0) стал 400-м в истории сборной Украины. 124 мяча наша национальная дружина забила на чемпионатах мира, 98 - на чемпионатах Европы, 10 - в Лиге наций, 14 - на международных турнирах и 154 - в товарищеских поединках. 206 раз украинцы отличились дома, 147 - в гостях и 47 - на нейтральных полях.

Посильную лепту в юбилей внесли 81 футболист желто-синих и 9 игроков соперников, поразивших собственные ворота. Список лучших бомбардиров сборной возглавляют Андрей Шевченко - 48 голов, Андрей Ярмоленко - 44 и Евгений Коноплянка - 21.

К слову, Артем Довбик оказался автором и еще одного юбилейного гола - 100-го для украинцев на чужих полях в чемпионатах мира и Европы (ЧМ - 64, ЧЕ - 36).

Юбилейные голы сборной Украины

Гол

Дата

Ранг

Игрок

Соперник

Минута

Счет

1-й

29.04.1992

ТМ

Иван ГЕЦКО

Венгрия (д)

90' (1:3)

1:3

50-й

19.08.1998

ТМ

Сергей РЕБРОВ

Грузия (д)

1' (1:0)

4:0

100-й

12.10.2002

ЧЕо

Андрей ВОРОНИН

Греция (д)

90+1' (2:0)

2:0

150-й

15.08.2006

ТМ

Руслан РОТАНЬ

Азербайджан (д)

25' (3:0)

6:0

200-й

14.10.2009

ЧМо

Андрей ШЕВЧЕНКО

Андорра (г)

22' (1:0)

6:0

250-й

11.06.2012

ЧЕф

Андрей ШЕВЧЕНКО

Швеция (д)

62' (2:1)

2:1

300-й

14.06.2015

ЧЕо

Артем КРАВЕЦ

Люксембург (д)

49' (1:0)

3:0

350-й

25.03.2019

ЧЕо

Виктор ЦЫГАНКОВ

Люксембург (г)

40' (1:1)

2:1

400-й

16.11.2021

ЧМо

Артем ДОВБИК

Босния (г)

79' (2:0)

2:0

ЧМо - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Fanat230784
    Fanat230784, 17.11.2021 12:49
    0
    Якщо не "зазвіздиться" то ще пару раз " ювіляром" буде, стопудово.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности