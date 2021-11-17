В матче с Боснией сборная Украины забила 400-й мяч в истории

Гол Артема Довбика в матче с Боснией и Герцеговиной (2:0) стал 400-м в истории сборной Украины. 124 мяча наша национальная дружина забила на чемпионатах мира, 98 - на чемпионатах Европы, 10 - в Лиге наций, 14 - на международных турнирах и 154 - в товарищеских поединках. 206 раз украинцы отличились дома, 147 - в гостях и 47 - на нейтральных полях.

Посильную лепту в юбилей внесли 81 футболист желто-синих и 9 игроков соперников, поразивших собственные ворота. Список лучших бомбардиров сборной возглавляют Андрей Шевченко - 48 голов, Андрей Ярмоленко - 44 и Евгений Коноплянка - 21.

К слову, Артем Довбик оказался автором и еще одного юбилейного гола - 100-го для украинцев на чужих полях в чемпионатах мира и Европы (ЧМ - 64, ЧЕ - 36).

Юбилейные голы сборной Украины

Гол Дата Ранг Игрок Соперник Минута Счет 1-й 29.04.1992 ТМ Иван ГЕЦКО Венгрия (д) 90' (1:3) 1:3 50-й 19.08.1998 ТМ Сергей РЕБРОВ Грузия (д) 1' (1:0) 4:0 100-й 12.10.2002 ЧЕо Андрей ВОРОНИН Греция (д) 90+1' (2:0) 2:0 150-й 15.08.2006 ТМ Руслан РОТАНЬ Азербайджан (д) 25' (3:0) 6:0 200-й 14.10.2009 ЧМо Андрей ШЕВЧЕНКО Андорра (г) 22' (1:0) 6:0 250-й 11.06.2012 ЧЕф Андрей ШЕВЧЕНКО Швеция (д) 62' (2:1) 2:1 300-й 14.06.2015 ЧЕо Артем КРАВЕЦ Люксембург (д) 49' (1:0) 3:0 350-й 25.03.2019 ЧЕо Виктор ЦЫГАНКОВ Люксембург (г) 40' (1:1) 2:1 400-й 16.11.2021 ЧМо Артем ДОВБИК Босния (г) 79' (2:0) 2:0

ЧМо - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.