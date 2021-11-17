Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Вся борьба еще впереди»

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал победу команды Александра Петракова над Боснией и Герцеговиной (2:0).

«Горд за наших ребят. Горд, что они верили в себя, в свои силы. Ну и, конечно, те болельщики, которые поддерживали их на стадионе, возле экранов. Отборочный цикл получился очень тяжелый. Понимаем, что вся борьба еще впереди, но тем не менее. Молодцы», - подытожил Федецкий.