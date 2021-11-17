Роджер ФЕДЕРЕР: «Буду сильно удивлен, если смогу сыграть на Уимблдоне-2022»

Швейцарский теннисист в ближайшие полгода будет занят восстановлением

  • 17.11.2021 12:04
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Роджер ФЕДЕРЕР: «Буду сильно удивлен, если смогу сыграть на Уимблдоне-2022»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роджер Федерер

Экс-первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер признался, что он еще не скоро сможет вернуться на корт.
 
«Я сам буду сильно удивлен, если смогу сыграть на Уимблдоне в 2022 году. По Открытому чемпионату Австралии даже нет вопросов, что я его пропущу. Но для меня это тоже не удивительно. Перед тем как говорить об этом публично, я хотел дождаться первой серьезной проверки, которую доктора провели после операции. Результаты обнадеживают. Я начал долгий процесс реабилитации, в который вложу все сердце и всю душу. Сегодняшнюю ситуацию нельзя сравнивать с тем, что было в 2016 году. Мне нужно быть терпеливым, дать колену время, чтобы я мог восстановиться на 100%.
 
Доктора говорят, что в январе я смогу начать легко бегать и постепенно вернуться на корт. Но мягко (смеется). С детьми я уже немного играл в теннис. В марте или апреле я смогу снова проводить тренировки, связанные с теннисом, делать выпады и более серьезные упражнения. И, конечно, нужно заново набрать физическую форму, которая необходима для тенниса высокого уровня. На данный момент я ожидаю, что смогу вернуться летом 2022 года», – сказал Федерер.

В августе Федерер заявил, что ему нужна операция на колене и досрочно завершил сезон.

Источник — Большой теннис Украины

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