WhoScored: Зинченко – лучший игрок матча с Боснией и Герцеговиной

В матче заключительного тура группового раунда квалификации чемпионата мира-2022 сборная Украины выиграла у национальной команды Боснии и Герцеговины (2:0).
Статистический портал WhoScored поставил оценки игрокам, принявшим участие в поединке. Украинцы, ожидаемо, получили довольно высокие баллы.
Лучшим игроком матча WhoScored считает Александра Зинченко, забившего первый гол – 8,5 балла. Вторую лучшую оценку получил вратарь Георгий Бущан (7,7).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Или он туда с фланга должен был добежать.
От і вір після того статистиці таких ресурсів.
Бущан - Лев!
Или он туда с фланга должен был добежать.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.