WhoScored: Зинченко – лучший игрок матча с Боснией и Герцеговиной

Авторитетный портал поставил Александру самую высокую оценку

  • 17.11.2021 11:39
  • 1615 просмотров
  • 16 комментариев
WhoScored: Зинченко – лучший игрок матча с Боснией и Герцеговиной
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В матче заключительного тура группового раунда квалификации чемпионата мира-2022 сборная Украины выиграла у национальной команды Боснии и Герцеговины (2:0).

Статистический портал WhoScored поставил оценки игрокам, принявшим участие в поединке. Украинцы, ожидаемо, получили довольно высокие баллы.

Лучшим игроком матча WhoScored считает Александра Зинченко, забившего первый гол – 8,5 балла. Вторую лучшую оценку получил вратарь Георгий Бущан (7,7).

Источник — Sport.ua

(15 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    gajvir
    gajvir, 17.11.2021 11:58
    +6
    Що що, а статистику Зінченко уміє набивати. Але якщо врахувати кількість передач ближньому чи назад , декілька небезпечних втрат м"яча, то маємо те , про що всі знають , але ігнорують - Зінченко не гравець середини поля .
    Ссылка
    080808
    080808, 17.11.2021 11:50
    +6
    Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика
    Ссылка
    Вадим Кузьменко
    Вадим Кузьменко, 17.11.2021 11:56
    +5
    Соболь 7.1 ? Нах такой ресурс. Там максимум 4.0
    Ссылка
    Max123
    Max123, 17.11.2021 11:53
    +4
    а Бущан?
    Ссылка
    Taksiarh
    Taksiarh, 17.11.2021 11:49
    +4
    Багато браку у Саші, дивна оцінка, хоча з польових і виділити нема кого.
    Ссылка
    Тарас Чубак
    Тарас Чубак, 17.11.2021 12:12
    +2
    gajvir, 17.11.2021 11:58
    Що що, а статистику Зінченко уміє набивати. Але якщо врахувати кількість передач ближньому чи назад , декілька небезпечних втрат м"яча, то маємо те , про що всі знають , але ігнорують - Зінченко не гравець середини поля .
    Але він як раз провадив кінцівку матчу же грав лз
    Ссылка
    umnuy2
    umnuy2, 17.11.2021 12:10
    +1
    gajvir, 17.11.2021 11:58
    Що що, а статистику Зінченко уміє набивати. Але якщо врахувати кількість передач ближньому чи назад , декілька небезпечних втрат м"яча, то маємо те , про що всі знають , але ігнорують - Зінченко не гравець середини поля .
    А добежал кто до гола?
    Или он туда с фланга должен был добежать.
    Ссылка
    Fanat230784
    Fanat230784, 17.11.2021 12:52
    0
    Всі все бачили!
    От і вір після того статистиці таких ресурсів.
    Бущан - Лев!
    Ссылка
    Тарас Чубак
    Тарас Чубак, 17.11.2021 12:48
    0
    У нас раніше було модно хаяти Ярмолу, але як тільки він знайшов свою гру то цар і бог (хоча вчора то він матч видав не дуже), заразу Зіну та Малиновскього, цікаво хто наступний?
    Ссылка
    Тарас Чубак
    Тарас Чубак, 17.11.2021 12:46
    0
    080808, 17.11.2021 12:16
    Согласен на все 100 - кроме него больше некому с центра забивать, никто кроме него не добежит, не обрежет, не даст обыграть себя как ребёнка, не провалит позицию, домой пешком не вернётся, пас назад не отдаст.
    Ти наче Степаненка у цьому матчі описуєш, а не Зіну
    Ссылка
    080808
    080808, 17.11.2021 12:32
    0
    LomUs17, 17.11.2021 12:24
    А "разбирающиеся" диванные эксперты обсирали Зину, а он лучший, как и Малину, а он лучший из заменённых. Впрочем, на то они и диванные анаЛитики...
    Батенька, насколько можно судить из вашего комментария вы не "диванный", а профессиональный! эксперт. Может дадите данные сайта или какой-нибудь передачи куда вас приглашают как профессионала и ценят ваше мнение. С другой стороны, что же вы зашли в комментарии аматоров? Только, если ни ссылки на сайт, ни названия передачи, где можно было бы вас лицезреть, вы не предоставите, то, не сочтите за труд -- поставьте себе диагноз, не заставляйте других выражаться.
    Ссылка
    LomUs17
    online
    LomUs17, 17.11.2021 12:30
    0
    Вадим Кузьменко, 17.11.2021 11:56
    Соболь 7.1 ? Нах такой ресурс. Там максимум 4.0
    Нах таких аналитиков, как ты и всех тебя поддержавших. Пересмотри матч и посчитай сколько передач он вперёд отдал, сколько из них обострающих, сколько атак начал, потом будешь что-то трындеть. Хотябы пас на Яремчука в первом тайме, с которого тот мог вполне забивать, но убрал почему-то ногу. Вобщем, сначала думай прежде чем ляпнуть.
    Ссылка
    080808
    080808, 17.11.2021 12:16
    0
    umnuy2, 17.11.2021 12:10
    А добежал кто до гола?
    Или он туда с фланга должен был добежать.
    Согласен на все 100 - кроме него больше некому с центра забивать, никто кроме него не добежит, не обрежет, не даст обыграть себя как ребёнка, не провалит позицию, домой пешком не вернётся, пас назад не отдаст.
    Ссылка
    Тарас Чубак
    Тарас Чубак, 17.11.2021 12:11
    0
    gajvir, 17.11.2021 11:58
    Що що, а статистику Зінченко уміє набивати. Але якщо врахувати кількість передач ближньому чи назад , декілька небезпечних втрат м"яча, то маємо те , про що всі знають , але ігнорують - Зінченко не гравець середини поля .
    Але розрізних передач крім нього і Малини ніхто у збірній не робить
    Ссылка
    LomUs17
    online
    LomUs17, 17.11.2021 12:27
    -3
    gajvir, 17.11.2021 11:58
    Що що, а статистику Зінченко уміє набивати. Але якщо врахувати кількість передач ближньому чи назад , декілька небезпечних втрат м"яча, то маємо те , про що всі знають , але ігнорують - Зінченко не гравець середини поля .
    К счастью у Зины совсем не твой уровень и его ему хватает, чтоб хоть на фланге играть, хоть в центре. А ты и дальше завистью исходи.
    Ссылка
    LomUs17
    online
    LomUs17, 17.11.2021 12:24
    -3
    А "разбирающиеся" диванные эксперты обсирали Зину, а он лучший, как и Малину, а он лучший из заменённых. Впрочем, на то они и диванные анаЛитики...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности