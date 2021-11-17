ФИЛИМОНОВ – о заголовке «Бей, Хохлов, спасай Россию»: «Расизм и шовинизм»

Бывший голкипер сборной России Александр Филимонов прокомментировал скандальный газетный заголовок «Бей, Хохлов, спасай Россию» перед матчем отбора Евро-2000 против Украины (1:1).

- У «Советского спорта» была обложка перед матчем с Украиной. Как вам?

- Плохо.

- Почему?

- Это броско, это ярко, это вызывает эмоции. Но я к таким проявлениям отношусь негативно. Если кто-то не знает этого посыла, откуда это пошло, этому человеку проще. Прочитал – нормально. Я то знаю, откуда это пошло.

- Объясните...

- «Бей жидов – спасай Россию». Лозунг черносотенцев. Расизм и шовинизм. И нацизм пошел от «Бей жидов – спасай Германию». Для меня это выглядит некрасиво, мне такое не нравится.

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