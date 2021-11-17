ФИЛИМОНОВ – о заголовке «Бей, Хохлов, спасай Россию»: «Расизм и шовинизм»

Бывший голкипер сборной России Александр Филимонов прокомментировал скандальный газетный заголовок «Бей, Хохлов, спасай Россию» перед матчем отбора Евро-2000 против Украины (1:1).
- У «Советского спорта» была обложка перед матчем с Украиной. Как вам?
- Плохо.
- Почему?
- Это броско, это ярко, это вызывает эмоции. Но я к таким проявлениям отношусь негативно. Если кто-то не знает этого посыла, откуда это пошло, этому человеку проще. Прочитал – нормально. Я то знаю, откуда это пошло.
- Объясните...
- «Бей жидов – спасай Россию». Лозунг черносотенцев. Расизм и шовинизм. И нацизм пошел от «Бей жидов – спасай Германию». Для меня это выглядит некрасиво, мне такое не нравится.
Хотел поймать. Филимонов рассказал, как пропустил тот самый гол от Шевченко
Источник — Sports.ru
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Заголовок очень безобидный по сравнению с тем, что на Украине заявляли в то время.
Заголовок очень безобидный по сравнению с тем, что на Украине заявляли в то время.
Жаль, что в России многие как Филя этого не понимают, потому что "есть в Киеве друзья и мы нормально общаемся".
С 1991 года в украинских учебниках все беды и горе сваливали на русских, создавали образ врага.
А у нас в России вот такие фильки без мозгов. И вносить информацию в учебники истории кто на самом деле такие украинцы нужно даже не сегодня, а вчера. А до сих пор ничего этого нет и ничего не сделано в этом направлении.
Заголовок очень безобидный по сравнению с тем, что на Украине заявляли в то время.
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