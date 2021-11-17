ФИЛИМОНОВ – о заголовке «Бей, Хохлов, спасай Россию»: «Расизм и шовинизм»

Экс-вратарь сборной России считает, что это было некрасиво

  • 17.11.2021 11:30
  • 3939 просмотров
  • 7 комментариев
ФИЛИМОНОВ – о заголовке «Бей, Хохлов, спасай Россию»: «Расизм и шовинизм»
© Советский спорт

Бывший голкипер сборной России Александр Филимонов прокомментировал скандальный газетный заголовок «Бей, Хохлов, спасай Россию» перед матчем отбора Евро-2000 против Украины (1:1). 

- У «Советского спорта» была обложка перед матчем с Украиной. Как вам?
- Плохо.

- Почему?
- Это броско, это ярко, это вызывает эмоции. Но я к таким проявлениям отношусь негативно. Если кто-то не знает этого посыла, откуда это пошло, этому человеку проще. Прочитал – нормально. Я то знаю, откуда это пошло.

- Объясните...
- «Бей жидов – спасай Россию». Лозунг черносотенцев. Расизм и шовинизм. И нацизм пошел от «Бей жидов – спасай Германию». Для меня это выглядит некрасиво, мне такое не нравится.

Хотел поймать. Филимонов рассказал, как пропустил тот самый гол от Шевченко

Источник — Sports.ru

(29 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Jakub Lukasz Salamaj
    online
    Jakub Lukasz Salamaj, 17.11.2021 11:55
    +16
    Хоть один здравомыслящий человек
    Ссылка
    oenergo.com
    online
    oenergo.com, 17.11.2021 12:11 (изменен)
    +7
    alex82, 17.11.2021 12:00
    Да уж. Филька смотрю в навальнёныша перекрасился, либо с приходом на Матч ТВ стал политкорректным.
    Заголовок очень безобидный по сравнению с тем, что на Украине заявляли в то время.
    Жаль у нас нет футболиста с фамилией Кацапов, а то бы мы также безобидно, всеукраинскими СМИ, ответили.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
    Поручик Ржевский, 17.11.2021 12:31
    +2
    alex82, 17.11.2021 12:00
    Да уж. Филька смотрю в навальнёныша перекрасился, либо с приходом на Матч ТВ стал политкорректным.
    Заголовок очень безобидный по сравнению с тем, что на Украине заявляли в то время.
    Не надо было нападать на Украину, убивать людей и захватывать территории - жили бы, как лучшие друзья. А теперь - раскол на 100 лет. И не надо только рассказывать, что ничего такого нет, и украинцы продолжают хорошо относиться к россиянам. Путин всё сделал, чтобы посеять ненависть между дружными когда-то народами. Я по себе вижу - в том же хоккее болею за канадцев, финнов, когда они с Россией играют, хотя в далёкие времена я радовался редким успехам российской сборной.
    Ссылка
    alex82
    online
    alex82, 17.11.2021 12:53 (изменен)
    0
    Поручик Ржевский, 17.11.2021 12:31
    Не надо было нападать на Украину, убивать людей и захватывать территории - жили бы, как лучшие друзья. А теперь - раскол на 100 лет. И не надо только рассказывать, что ничего такого нет, и украинцы продолжают хорошо относиться к россиянам. Путин всё сделал, чтобы посеять ненависть между дружными когда-то народами. Я по себе вижу - в том же хоккее болею за канадцев, финнов, когда они с Россией играют, хотя в далёкие времена я радовался редким успехам российской сборной.
    Украина с момента образования государства (1991 год) стала русофобской страной. Это знают все, кто жил и интересовался политикой в то время.
    Жаль, что в России многие как Филя этого не понимают, потому что "есть в Киеве друзья и мы нормально общаемся".
    С 1991 года в украинских учебниках все беды и горе сваливали на русских, создавали образ врага.
    А у нас в России вот такие фильки без мозгов. И вносить информацию в учебники истории кто на самом деле такие украинцы нужно даже не сегодня, а вчера. А до сих пор ничего этого нет и ничего не сделано в этом направлении.
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
    online
    Игорь Нестеренко, 17.11.2021 12:26
    0
    oenergo.com, 17.11.2021 12:11
    Жаль у нас нет футболиста с фамилией Кацапов, а то бы мы также безобидно, всеукраинскими СМИ, ответили.
    У нас є прізвища Москаль і Москальов, крути як хочеш
    Ссылка
    artemfifa08
    artemfifa08, 17.11.2021 12:33
    -2
    Поручик Ржевский, 17.11.2021 12:31
    Не надо было нападать на Украину, убивать людей и захватывать территории - жили бы, как лучшие друзья. А теперь - раскол на 100 лет. И не надо только рассказывать, что ничего такого нет, и украинцы продолжают хорошо относиться к россиянам. Путин всё сделал, чтобы посеять ненависть между дружными когда-то народами. Я по себе вижу - в том же хоккее болею за канадцев, финнов, когда они с Россией играют, хотя в далёкие времена я радовался редким успехам российской сборной.
    Редким успехам России в хоккее, ну ну))
    Ссылка
    alex82
    online
    alex82, 17.11.2021 12:00
    -22
    Да уж. Филька смотрю в навальнёныша перекрасился, либо с приходом на Матч ТВ стал политкорректным.
    Заголовок очень безобидный по сравнению с тем, что на Украине заявляли в то время.
    Ссылка
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