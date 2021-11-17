Хотел поймать. Филимонов рассказал, как пропустил тот самый гол от Шевченко

Бывший голкипер сборной России Александр Филимонов вспомнил легендарный гол Шевченко в матче отбора Евро-2000 против Украины (1:1), который не позволил россиянам пробиться на мундиаль.



- Почему вы не выбили мяч кулаком?

- Хотел поймать.

- Почему именно поймать?

- А почему нет (смеется)? Это же обычное дело – вратарь на выходе ловит мяч. Мяч отбивается, если он не достается двумя руками или в борьбе. Если борьбы нет, мяч летит в руки – почему нет? Начал его выбрасывать только тогда, когда уже понимал, что могу залететь с ним в ворота. После этого случая был похожий момент и я отбил кулаком.

- Партнеры говорили, что в раздевалке вы сидели с полотенцем на голове. О чем думали?

- Даже и не помню. Наверное, что одна ошибка перечеркнула все старания.

- Кто-то из игроков предъявлял претензии?

- Нет, наоборот, подходили, поддерживали. Карпин, Онопко, другие ребята. Такого, чтобы кто-то обвинял – не было.

- Как прошла ночь?

- Наверное, тяжело. Но все накрутки начались намного позже.