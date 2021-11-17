Хотел поймать. Филимонов рассказал, как пропустил тот самый гол от Шевченко

Известный в прошлом вратарь не считает, что делал что-то неправильно

  • 17.11.2021 10:58
  • 1199 просмотров
  • 5 комментариев
Хотел поймать. Филимонов рассказал, как пропустил тот самый гол от Шевченко
© Александр Вильф. Александр Филимонов

Бывший голкипер сборной России Александр Филимонов вспомнил легендарный гол Шевченко в матче отбора Евро-2000 против Украины (1:1), который не позволил россиянам пробиться на мундиаль.
 
- Почему вы не выбили мяч кулаком?
- Хотел поймать. 

- Почему именно поймать?
- А почему нет (смеется)? Это же обычное дело – вратарь на выходе ловит мяч. Мяч отбивается, если он не достается двумя руками или в борьбе. Если борьбы нет, мяч летит в руки – почему нет? Начал его выбрасывать только тогда, когда уже понимал, что могу залететь с ним в ворота. После этого случая был похожий момент и я отбил кулаком. 

- Партнеры говорили, что в раздевалке вы сидели с полотенцем на голове. О чем думали?
- Даже и не помню. Наверное, что одна ошибка перечеркнула все старания.

- Кто-то из игроков предъявлял претензии?
- Нет, наоборот, подходили, поддерживали. Карпин, Онопко, другие ребята. Такого, чтобы кто-то обвинял – не было.

- Как прошла ночь?
- Наверное, тяжело. Но все накрутки начались намного позже.

Источник — Sports.ru

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    KIEWADIM
    online
    KIEWADIM, 17.11.2021 11:05
    +1
    Все правильно сделал)
    Ссылка
    umnuy2
    umnuy2, 17.11.2021 11:15
    0
    Игорь Нестеренко, 17.11.2021 11:08
    Єдиною помилкою Філімонова була неправильно зайнята позиція! Якогось біса він вирішив зіграти на виході, не встиг і почав бігти назад
    Ты расстроился тогда?
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
    online
    Игорь Нестеренко, 17.11.2021 11:15
    0
    axylinam, 17.11.2021 11:10
    Самое главное, что это нам не помогло и мы, как обычно пролетели мимо чемпионата мира
    Там наш Шовковський вирішив не відставати і повторити звитягу Філімонова
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 17.11.2021 11:10
    0
    Самое главное, что это нам не помогло и мы, как обычно пролетели мимо чемпионата мира
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
    online
    Игорь Нестеренко, 17.11.2021 11:08
    0
    Єдиною помилкою Філімонова була неправильно зайнята позиція! Якогось біса він вирішив зіграти на виході, не встиг і почав бігти назад
    Ссылка
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