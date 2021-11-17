Виктор ЦЫГАНКОВ: «В первом тайме было сложно создавать какие-то моменты»

24-летний вингер национальной сборной Украины Виктор Цыганков прокомментировал победу над Боснией и Герцеговиной (2:0) в квалификации чемпионата мира-2022.
«Тяжелая игра с хорошим, физически сильным соперником. В первом тайме было сложно находить какое-то пространство и создавать какие-то моменты.
Слава богу, что во втором тайме сумели забить, и игра немножко поменялась», - сказал Цыганков.
Источник — Футбол 1/2/3
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