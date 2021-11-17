Виктор ЦЫГАНКОВ: «В первом тайме было сложно создавать какие-то моменты»

Хавбек сборной Украины – о победе над Боснией и Герцеговиной

  • 17.11.2021 11:03
  • 879 просмотров
  • 1 комментарий
Виктор ЦЫГАНКОВ: «В первом тайме было сложно создавать какие-то моменты»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

24-летний вингер национальной сборной Украины Виктор Цыганков прокомментировал победу над Боснией и Герцеговиной (2:0) в квалификации чемпионата мира-2022.

«Тяжелая игра с хорошим, физически сильным соперником. В первом тайме было сложно находить какое-то пространство и создавать какие-то моменты.

Слава богу, что во втором тайме сумели забить, и игра немножко поменялась», - сказал Цыганков.

Источник — Футбол 1/2/3

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    lenares85
    online
    lenares85, 17.11.2021 11:39
    0
    У вас все физически сильные, только Франция выносит Казахстан 8-0,и финов спокойно
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