Виктор ЦЫГАНКОВ: «В первом тайме было сложно создавать какие-то моменты»

24-летний вингер национальной сборной Украины Виктор Цыганков прокомментировал победу над Боснией и Герцеговиной (2:0) в квалификации чемпионата мира-2022.

«Тяжелая игра с хорошим, физически сильным соперником. В первом тайме было сложно находить какое-то пространство и создавать какие-то моменты.

Слава богу, что во втором тайме сумели забить, и игра немножко поменялась», - сказал Цыганков.