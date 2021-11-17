Экс-бек Шахтера и Металлиста зимой покинет Атлетико Паранаэнсе

35-летний левый защитник «Атлетико Паранаэнсе» Марсио Азеведо, известный в Украине по выступлениям в составе «Металлиста» и «Шахтера», в конце нынешнего года покинет свой клуб.

У Азеведо истекает контракт, и руководство «Атлетико Паранаэнсе» уже уведомило футболиста в том, что сделка продлеваться не будет. Боссы бразильского клуба хотят, чтобы у Марсио было время для поиска новых возможностей в карьере.

Сам Азеведо пока не знает, где будет играть, но, похоже, завершать карьеру пока не намерен и хотел бы продолжить ее в Бразилии, чтобы быть поближе к семье.

Напомним, Марсио Азеведо выступает за «Атлетико Паранаэнсе» с лета 2018 года, когда у него истек контракт с «Шахтером» и он вернулся в Бразилию.