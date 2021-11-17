Контавейт прокомментировала выход в финал Итогового турнира WTA

Сказка эстонки продолжается

  • 17.11.2021 10:05
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Контавейт прокомментировала выход в финал Итогового турнира WTA
© Getty Images/Global Images Ukraine. Анетт Контавейт

Восьмая ракетка мира Анетт Контавейт прокомментировала победу над гречанкой Марией Саккари в полуфинале Итогового турнира WTA.
 
«Когда я проиграла подачу в третьем сете, то подумала: «Если это последний матч, надо хотя бы насладиться». Это все для меня изменило, я заиграла свободнее, начала получать удовольствие.
 
Играть с Марией очень сложно – и мы, по-моему, встречаемся на каждом турнире (это был их 12-й матч в карьере и пятый в этом сезоне – прим.). Она очень хорошая теннисистка, настоящий боец, так что очень важно быть сосредоточенной на игре. А после матча мы снова будем подругами.
 
Я до сих пор не могу поверить, что вообще попала на этот турнир и играю против лучших теннисисток мира. Я так горжусь тем, что мне удалось этого добиться и выступать на таком уровне», – сказала эстонка.
 
В финале Контавейт сыграет с Гарбинье Мугурусой, которой уступила в последнем матче группового этапа.
 
«Будет очень сложно, но я готова к новой встрече. Надеюсь, вы увидите хороший теннис», – добавила Анетт.

Источник — Sports.ru

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