Контавейт прокомментировала выход в финал Итогового турнира WTA

Восьмая ракетка мира Анетт Контавейт прокомментировала победу над гречанкой Марией Саккари в полуфинале Итогового турнира WTA.



«Когда я проиграла подачу в третьем сете, то подумала: «Если это последний матч, надо хотя бы насладиться». Это все для меня изменило, я заиграла свободнее, начала получать удовольствие.



Играть с Марией очень сложно – и мы, по-моему, встречаемся на каждом турнире (это был их 12-й матч в карьере и пятый в этом сезоне – прим.). Она очень хорошая теннисистка, настоящий боец, так что очень важно быть сосредоточенной на игре. А после матча мы снова будем подругами.



Я до сих пор не могу поверить, что вообще попала на этот турнир и играю против лучших теннисисток мира. Я так горжусь тем, что мне удалось этого добиться и выступать на таком уровне», – сказала эстонка.



В финале Контавейт сыграет с Гарбинье Мугурусой, которой уступила в последнем матче группового этапа.



«Будет очень сложно, но я готова к новой встрече. Надеюсь, вы увидите хороший теннис», – добавила Анетт.