Контавейт обыграла Саккари в трех сетах и вышла в финал WTA Finals

В Мексике состоялись полуфинальные матчи Итогового турнира WTA.
Эстонская теннисистка Анетт Контавейт в трех сетах Мария Саккари из Греции и вышла в финальный матч.
Первую путевку в финал завоевала Гарбинье Мугуруса, обыграв Паулу Бадосу (обе – из Испании).
Итоговый турнир WTA
Женщины, 1/2 финала
Анетт Контавейт (Эстония) – Мария Саккари (Греция) – 6:1, 3:6, 6:3
Источник — Sport.ua
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