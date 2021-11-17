Алексей АНДРОНОВ: «Украину и Россию и в еврокубках не нужно разводить»

Известный российский комментатор Алексей Андронов поддержал самого титулованного теннисиста в истории России Евгения Кафельникова, который считает, что Украину и Россию не нужно разводить во время матчей сборных.
«Я согласен. И еврокубки тоже. Если есть шанс вышвырнуть политику из спорта - то вот он. Но... Албанию даже с Сербией разводят. Хотя сербы десятками тысяч там отдыхают летом.
«Динамо Киев» – «Спартак» – это лучший матч клубов, который вообще может быть», – написал Андронов в твиттере.
Отметим, что «Динамо» выиграло шесть последних встреч против «Спартака».
Источник — Twitter
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