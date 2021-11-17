Алексей АНДРОНОВ: «Украину и Россию и в еврокубках не нужно разводить»

Российский комментатор поддержал Евгения Кафельникова

  • 17.11.2021 09:28
  • 897 просмотров
  • 0 комментариев
Алексей АНДРОНОВ: «Украину и Россию и в еврокубках не нужно разводить»
© УАФ

Известный российский комментатор Алексей Андронов поддержал самого титулованного теннисиста в истории России Евгения Кафельникова, который считает, что Украину и Россию не нужно разводить во время матчей сборных.
 
«Я согласен. И еврокубки тоже. Если есть шанс вышвырнуть политику из спорта - то вот он. Но... Албанию даже с Сербией разводят. Хотя сербы десятками тысяч там отдыхают летом.
 
«Динамо Киев» – «Спартак» – это лучший матч клубов, который вообще может быть», – написал Андронов в твиттере.
 
Отметим, что «Динамо» выиграло шесть последних встреч против «Спартака».

Источник — Twitter

(11 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности