Алексей АНДРОНОВ: «Украину и Россию и в еврокубках не нужно разводить»

Известный российский комментатор Алексей Андронов поддержал самого титулованного теннисиста в истории России Евгения Кафельникова, который считает, что Украину и Россию не нужно разводить во время матчей сборных.



«Я согласен. И еврокубки тоже. Если есть шанс вышвырнуть политику из спорта - то вот он. Но... Албанию даже с Сербией разводят. Хотя сербы десятками тысяч там отдыхают летом.



«Динамо Киев» – «Спартак» – это лучший матч клубов, который вообще может быть», – написал Андронов в твиттере.



Отметим, что «Динамо» выиграло шесть последних встреч против «Спартака».