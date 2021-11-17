Кейн и Депай стали лучшими бомбардирами отбора на ЧМ-2022

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн и форвард национальной команды Нидерландов Мемфис Депай стали лучшим бомбардирами группового этапа отбора чемпионата мира по футболу 2022 года.
На счету обоих игроков по 12 голов.
Отметим, что Англия и Нидерланды заняли первые места в своих группах и напрямую вышли на ЧМ-2022.
Команды, которые заняли вторые места в своих группах, продолжат борьбу за выход на чемпионат в плей-офф. Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября.
Напомним, что в стыковые матчи турнира в Европе вышла сборная Украины. Полуфиналы плей-офф состоятся 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта.
Источник — Sport.ua
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