Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Этих парней будем поддерживать и сорвем глотку»

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Instagram поздравил национальную сборную по футболу с победой над Боснией и Герцеговиной (2:0) и выходом в плей-офф отбора на ЧМ-2022.
«Эти ребята только что победили и попали в плей-офф, где будут бороться за выход на чемпионат мира – 2022.
Этих ребят мы будем неистово поддерживать и сорвем глотку, когда им это удастся.
Может быть иначе?
Верю, что нет.
Потому что эти ребята – сборная Украины по футболу!», – написал Зеленский.
Источник — Sport.ua
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