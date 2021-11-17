Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Этих парней будем поддерживать и сорвем глотку»

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Instagram поздравил национальную сборную по футболу с победой над Боснией и Герцеговиной (2:0) и выходом в плей-офф отбора на ЧМ-2022.

«Эти ребята только что победили и попали в плей-офф, где будут бороться за выход на чемпионат мира – 2022.

Этих ребят мы будем неистово поддерживать и сорвем глотку, когда им это удастся.

Может быть иначе?

Верю, что нет.

Потому что эти ребята – сборная Украины по футболу!», – написал Зеленский.