Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Этих парней будем поддерживать и сорвем глотку»

Президент Украины поздравил футболистов с победой над Боснией и Герцеговиной

  • 17.11.2021 07:00
  • 2264 просмотра
  • 4 комментария
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Этих парней будем поддерживать и сорвем глотку»
© ФК Динамо Киев. Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Instagram поздравил национальную сборную по футболу с победой над Боснией и Герцеговиной (2:0) и выходом в плей-офф отбора на ЧМ-2022.

«Эти ребята только что победили и попали в плей-офф, где будут бороться за выход на чемпионат мира – 2022.

Этих ребят мы будем неистово поддерживать и сорвем глотку, когда им это удастся.

Может быть иначе?
Верю, что нет.
Потому что эти ребята – сборная Украины по футболу!», – написал Зеленский.

Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Chuess
    online
    Chuess, 17.11.2021 07:58
    +3
    Противно читать этого фаната
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    Serhiy (Миколаїв)
    Serhiy (Миколаїв), 17.11.2021 07:42
    +3
    Хлопці молодці, а ти, Зеленскій, чорт зашкваренний.
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    PFCLviv
    PFCLviv, 17.11.2021 07:58
    +2
    Бубочка офшорна, закрий пельку!
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    Viktor Tarator
    Viktor Tarator, 17.11.2021 08:04
    0
    фігово що в кунцкамері його бабка не згоріла з дідом
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