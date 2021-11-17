16 ноября состоялся матч 10-го тура квалификации ЧМ-2022 по футболу.
Черногория – Турция – 1:2. Видео голов и обзор матча
События матча
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Оркун Кёкчю (Турция).
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Керем Актюркоглу (Турция).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Фатош Бечирай (Черногория).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.