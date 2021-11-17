Ивайло ПЕТЕВ: «Результат матча с Украиной несправедливый»

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев поделился впечатлениями от матча 10-го тура квалификации ЧМ-2022 против Украины (0:2).
«Сегодня мы провели хорошую игру. На мой взгляд, Босния и Герцеговина не должна была уступать сопернику со счетом 0:2.
У нас были свои возможности. Считаю, что результат встречи несправедлив. Да, у нас были ошибки, но были и хорошие отрезки».
Источник — Украинская ассоциация футбола
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