Ивайло ПЕТЕВ: «Результат матча с Украиной несправедливый»

Наставник сборной Боснии и Герцеговины поделился впечатлениями от игры

  • 17.11.2021 02:23
  • 658 просмотров
  • 2 комментария
Ивайло ПЕТЕВ: «Результат матча с Украиной несправедливый»
© nfsbih.ba. Ивайло Петев

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев поделился впечатлениями от матча 10-го тура квалификации ЧМ-2022 против Украины (0:2).

«Сегодня мы провели хорошую игру. На мой взгляд, Босния и Герцеговина не должна была уступать сопернику со счетом 0:2.

У нас были свои возможности. Считаю, что результат встречи несправедлив. Да, у нас были ошибки, но были и хорошие отрезки».

Источник — Украинская ассоциация футбола

(10 голосов)

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Комментарии
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    KRBS55
    KRBS55, 17.11.2021 03:17
    0
    Конечно что результат не справедливый. Счёт должен быть больше. У. БОСНИИ один супер момент в матче, у нас же таких ещё 2-3моментов как минимум.
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    vladimirpa12
    vladimirpa12, 17.11.2021 02:49
    0
    правильно-должно было быть 0-4
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