Ивайло ПЕТЕВ: «Результат матча с Украиной несправедливый»

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев поделился впечатлениями от матча 10-го тура квалификации ЧМ-2022 против Украины (0:2).

«Сегодня мы провели хорошую игру. На мой взгляд, Босния и Герцеговина не должна была уступать сопернику со счетом 0:2.

У нас были свои возможности. Считаю, что результат встречи несправедлив. Да, у нас были ошибки, но были и хорошие отрезки».