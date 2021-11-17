СТЕПАНЕНКО: «У опытных игроков в таких матчах особенная ответственность»

Полузащитник сборной Украины ответил на вопросы после игры с Боснией

  • 17.11.2021 01:49
  • 302 просмотра
  • 1 комментарий
СТЕПАНЕНКО: «У опытных игроков в таких матчах особенная ответственность»
© УАФ. Тарас Степаненко

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко ответил на вопросы на пресс-конференции после матча 10-го тура квалификации ЧМ-2022 с командой Боснии и Герцеговины (2:0):

– Мы выполнили задачу-минимум, вышли в плей-офф. Мы очень переживали, это было заметно, но в итоге проявили характер и победили.

– Ты активно подсказывал партнерам в первом тайме. Что ты хотел им сказать?

– Да, действительно, мы разговаривали с ребятами во время игры. Мы очень переживали, на опытных игроков в таких матчах ложится особенная ответственность. Подобные поединки всегда проходят нервно.

Что касается подсказок – мы слишком широко играли, было много брака. Я пытался сказать Малиновскому и Зинченко, чтобы заходили больше внутрь и контролировали мяч. Все ребята молодцы, это была игра на результат. В последнее время нас часто просят играть в красивый футбол, но сегодня есть результат – и это самое главное.

Источник — Украинская ассоциация футбола

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Heyter
    Heyter, 17.11.2021 03:22
    0
    Степаненко,ты досвидченый бокопор )))) сколько пасов не точных за игру отдал ?? В таком ответственном матче и так пороть.....
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