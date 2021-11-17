Артем ДОВБИК: «Выхожу и забиваю в ответственный момент. Как джокер»

Игрок оценил матч отбора ЧМ-2022

  • 17.11.2021 00:45
  • 1259 просмотров
  • 4 комментария
Артем ДОВБИК: «Выхожу и забиваю в ответственный момент. Как джокер»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард сборной Украины Артем Довбик оценил победу 2:0 в матче отбора ЧМ-2022 против Боснии и выход в стыковые матчи.

«В целом, провели хороший матч. Был важен результат, и была вязкая и тяжелая игра. Все в раздевалке прыгают и празднуют, но прошли всего 50% пути».

«Так получается, что выхожу и забиваю в ответственный момент. Как джокер. Хорошо, что есть такой игрок», - сказал Довбик в комментарии Футбол 1.

Довбик забил за сборную 2 гола. Один вывел в четвертьфинал Евро-2020, а второй помог выйти в плей-офф отбора ЧМ-2022.

Источник — Sport.ua

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Bibenco
    online
    Bibenco, 17.11.2021 00:52
    +2
    Артём молодец, но скромность не помешает.
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    Barsa_che
    Barsa_che, 17.11.2021 00:58
    +1
    Должен был забивать еще один мяч, но Боснии повезло.
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    temamx2727
    temamx2727, 17.11.2021 01:41
    0
    kortizol1, 17.11.2021 00:58
    молодец, да и со вторым моментом тоже молодец, но там защитник хорошо сыграл.
    Хорошо сыграл?)) Просто мяч прям в него попал)
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    kortizol1
    kortizol1, 17.11.2021 00:58
    0
    молодец, да и со вторым моментом тоже молодец, но там защитник хорошо сыграл.
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