Артем ДОВБИК: «Выхожу и забиваю в ответственный момент. Как джокер»

Форвард сборной Украины Артем Довбик оценил победу 2:0 в матче отбора ЧМ-2022 против Боснии и выход в стыковые матчи.
«В целом, провели хороший матч. Был важен результат, и была вязкая и тяжелая игра. Все в раздевалке прыгают и празднуют, но прошли всего 50% пути».
«Так получается, что выхожу и забиваю в ответственный момент. Как джокер. Хорошо, что есть такой игрок», - сказал Довбик в комментарии Футбол 1.
Довбик забил за сборную 2 гола. Один вывел в четвертьфинал Евро-2020, а второй помог выйти в плей-офф отбора ЧМ-2022.
Источник — Sport.ua
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