Без приставки и.о. УАФ определит судьбу Петракова

Андрей Павелко рассказал о том, что в среду состоится исполком

  • 17.11.2021 00:24
  • 1578 просмотров
  • 4 комментария
Без приставки и.о. УАФ определит судьбу Петракова
© uaf.ua

Сборная Украины в последнем матче группового этапа отбора ЧМ-2022 обыграла Боснию со счетом 2:0 и вышла в стыковые игры.

Ситуацию оценил президент УАФ Андрей Павелко.

«Наверное, выполнили мечту всех болельщиков, ведь казалось, что даже выйти в стыковые матчи уже невозможно. Поблагодарил игроков и Александра Петракова за этот успех».

«Команда настроена на плей-офф, будем биться за выход на ЧМ».

«Судьба Петракова? Будет исполком в среду, где мы утвердим тренера женской сборной Украины, а также утвердим главным тренером Петракова. Без и.о».

«Будет предложено и, уверен, поддержано это предложение. Много хороших эмоций», - сказал Павелко в комментарии Футбол 1.

Источник — Sport.ua

(20 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    OKs100
    online
    OKs100, 17.11.2021 00:49
    +2
    Да пусть потренирует команду. Пока непонятно какой он тренер, но через год можно будет сделать какие-то выводы. А под отбор на ЧЕ, если что, можно будет менять на Реброва или кого там хотят.
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 17.11.2021 00:44
    +2
    Значит Лигу Наций в июне он тоже будет тренировать независимо от выхода на ЧМ. Иначе это будет полная тупость - убирать и.о., а потом под зад ногой ради Реброва?
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    maxno
    online
    maxno, 17.11.2021 00:52
    +1
    Всё будет зависеть от матчей весной выход на чм 2022 останется не выйдет не останется.
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    Ruslan
    Ruslan, 17.11.2021 02:04
    0
    Что тут нєпанятнаво? Я до кінця вірив в Петракова. За нього молодіжка виграла чемпіонат світу! Які тут нєпанятки?
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