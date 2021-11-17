Без приставки и.о. УАФ определит судьбу Петракова

Сборная Украины в последнем матче группового этапа отбора ЧМ-2022 обыграла Боснию со счетом 2:0 и вышла в стыковые игры.

Ситуацию оценил президент УАФ Андрей Павелко.

«Наверное, выполнили мечту всех болельщиков, ведь казалось, что даже выйти в стыковые матчи уже невозможно. Поблагодарил игроков и Александра Петракова за этот успех».

«Команда настроена на плей-офф, будем биться за выход на ЧМ».

«Судьба Петракова? Будет исполком в среду, где мы утвердим тренера женской сборной Украины, а также утвердим главным тренером Петракова. Без и.о».

«Будет предложено и, уверен, поддержано это предложение. Много хороших эмоций», - сказал Павелко в комментарии Футбол 1.