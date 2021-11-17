Александр ПЕТРАКОВ: «Постарел лет на 5. Теперь ждем жеребьевку»

Сборная Украины в последнем матче группового этапа отбора ЧМ-2022 обыграла Боснию со счетом 2:0 и вышла в стыковые игры.

Матч прокомментировал наставник Александр Петраков.

«Очень рад, что вышли в плей-офф отбора. Хочу поздравить всех ребят и весь тренерский штаб. И президента УАФ хочу поблагодарить за поддержку и веру. И всех украинцев хочу поздравить. Пусть все порадуются. Игра была нервной. В перерыве хорошо поговорили, ребята добавили. Игра была нервной, на результат на первом месте».

«Эти три месяца были самые сложные в моей футбольной жизни. Я, наверное, постарел лет на пять. Но я доволен. Можно сказать, что уже адаптировался в сборной. Никаких планов у меня нет, я исполняющий обязанности. Не знаю, что будет дальше. Сделали 50% и ждем жеребьевку. Там сложные соперники, но ребята никого не боятся. Есть цель - ехать в Катар».

«Победа Франции? Да, нужно поблагодарить за порядочность их», - сказал Петраков в комментарии Футбол 1.