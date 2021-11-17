Александр ПЕТРАКОВ: «Постарел лет на 5. Теперь ждем жеребьевку»

Наставник оценил выход в стыковые матчи отбора ЧМ-2022

  • 17.11.2021 00:15
  • 2243 просмотра
  • 6 комментариев
Александр ПЕТРАКОВ: «Постарел лет на 5. Теперь ждем жеребьевку»
© uaf.ua

Сборная Украины в последнем матче группового этапа отбора ЧМ-2022 обыграла Боснию со счетом 2:0 и вышла в стыковые игры.

Матч прокомментировал наставник Александр Петраков.

«Очень рад, что вышли в плей-офф отбора. Хочу поздравить всех ребят и весь тренерский штаб. И президента УАФ хочу поблагодарить за поддержку и веру. И всех украинцев хочу поздравить. Пусть все порадуются. Игра была нервной. В перерыве хорошо поговорили, ребята добавили. Игра была нервной, на результат на первом месте».

«Эти три месяца были самые сложные в моей футбольной жизни. Я, наверное, постарел лет на пять. Но я доволен. Можно сказать, что уже адаптировался в сборной. Никаких планов у меня нет, я исполняющий обязанности. Не знаю, что будет дальше. Сделали 50% и ждем жеребьевку. Там сложные соперники, но ребята никого не боятся. Есть цель - ехать в Катар».

«Победа Франции? Да, нужно поблагодарить за порядочность их», - сказал Петраков в комментарии Футбол 1.

Источник — Sport.ua

(25 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 17.11.2021 00:18
    +9
    Лишь бы весной без травм, хотелось бы чтобы все подошли в лучшей форме чем сейчас. Удачи, Петраков!
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    Serval
    Serval, 17.11.2021 00:27
    +3
    Что бы не говорили но большая ответственность легла на плечи тренера (Александра Петракова). Спасибо за выход в плей-офф как тренеру так и команде.
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    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 17.11.2021 00:34
    +2
    Подяка справжньому Тренеру!
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    vitaha33
    vitaha33, 17.11.2021 00:31
    +2
    Хочу сказати респект Петракову, вивів команду з піке, в яке завів Шева. Зі сходу не програти французам, граючи на рівних, і виграти 2 ключові виїзді матчі з головними конкурентами... Він вичавив практично максимум. Тепер є час щоб підготовки и свіжі ідеї на плей-офф. Але багато залежитиме від жеребу
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    Bibenco
    online
    Bibenco, 17.11.2021 00:36
    +1
    Пусть будет стыдно тем, по чьей указке местные троли гнали пургу на Петракова.
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    KRBS55
    KRBS55, 17.11.2021 00:28
    0
    Дай бог чтобы ШОТЛАНДИЯ попалась.
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