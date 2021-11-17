Георгий БУЩАН: «Украина могла с первого места выходить. Сильно не радуемся»

Георгий Бущан сделал несколько крутых сейвов

  • 17.11.2021 00:06
  • 1674 просмотра
  • 7 комментариев
Георгий БУЩАН: «Украина могла с первого места выходить. Сильно не радуемся»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан оценил победу 2:0 в матче отбора ЧМ-2022 против Боснии. Игрок был признан лучшим игроком встречи.

«Тяжело шла игра, нам нужна была только победа. Думаю, было видно, что все думали только о победе и проходе дальше. Сейв в конце первого тайма? На автомате сделал сейв. Игровой момент. А если бы было добивание, то сказали, что Бущан отбил перед собой. Точно говорили бы, что я перед собой отбил».

«Если оглядываться назад, то обыграй мы Финляндию и Казахстан, то могли бы с первого места выходить. Сильно не радуемся, ждем жребий, где сильные команды», - сказал Бущан.

Источник — Футбол 1/2/3

(24 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    grig
    online
    grig, 17.11.2021 00:18
    +5
    Спасибо Вам, Жора, за игру. Если бы не ваш суперсейв в конце первого тайма - они бы сели в защиту и боюсь что мы бы уже не вииграли. Да и во втором тайме из под перекладины вы здорово вытянули.
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 17.11.2021 00:16
    +4
    Да не могли! Франция играет на все сто, когда ее петух жареный клюнет. Во втором матче они бы тщательнее подготовились и Боснию чпокнули, если бы им что-то угрожало. А у финнов мы после первого выиграть не смогли где-то из-за того, что был очень тяжелый матч во Франции, где нам очень повезло с 18 ударами по воротам не влететь. Поэтому надо радоваться тому что есть и настраиваться на плей-офф. Пока что это максимум который можно было вытащить. Молодцы!
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    pahentrahen
    online
    pahentrahen, 17.11.2021 00:35
    +2
    Георгий Бущан Лев Матча!
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    hlib.kozak
    online
    hlib.kozak, 17.11.2021 00:15
    +2
    Правильно, це професійна етика. Завжди треба хотіти більше!
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    Serval
    Serval, 17.11.2021 00:10
    +2
    А, Жорик то прав!
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    dd dent
    online
    dd dent, 17.11.2021 00:26
    -1
    Тю, все по делу, второе место и так потолок для наших, а тут ещё губу раскатывает на первое место, и это после двух ничьих с кумысом
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    movkli
    movkli, 17.11.2021 00:35
    -2
    Жора, не говори, бред, ну было бы +6 за три ничьи, но Франция все равно первые. 18 очков против 18, 1-1 и 1-1 в личках, но разница голов... У нас был шанс тот же - занять 2 место, но с меньшими нервами, а так задача минимум выполнена
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