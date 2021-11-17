Георгий БУЩАН: «Украина могла с первого места выходить. Сильно не радуемся»

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан оценил победу 2:0 в матче отбора ЧМ-2022 против Боснии. Игрок был признан лучшим игроком встречи.

«Тяжело шла игра, нам нужна была только победа. Думаю, было видно, что все думали только о победе и проходе дальше. Сейв в конце первого тайма? На автомате сделал сейв. Игровой момент. А если бы было добивание, то сказали, что Бущан отбил перед собой. Точно говорили бы, что я перед собой отбил».

«Если оглядываться назад, то обыграй мы Финляндию и Казахстан, то могли бы с первого места выходить. Сильно не радуемся, ждем жребий, где сильные команды», - сказал Бущан.