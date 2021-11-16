Синнер удачно заменил Берреттини и претендует на полуфинал Итогового

Итальянский теннисист Янник Синнер, который заменил травмированного Маттео Берреттини, дебютировал с победы на Итоговом турнире ATP в Турине.



Во втором туре 20-летний итальянец без особых проблем одолел поляка Хуберта Хуркача.



Итоговый турнир ATP. Групповой этап

Янник Синнер (Италия) – Хуберт Хуркач (Польша) – 6:2, 6:2



В заключетельном туре группового этапа Синнер разыграет вторую путевку от Красной группы в матче против Александра Зверева.



Отметим, что Хуберт Хуркач потерял шансы на плей-офф, а Даниил Медведев досрочно оформил первую строчку (при условии выхода на корт в третьем матче).