Синнер удачно заменил Берреттини и претендует на полуфинал Итогового

Янник обыграл Хуберта Хуркача и сразится за путевку в плей-офф с Александром Зверевым

  • 16.11.2021 23:59
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Синнер удачно заменил Берреттини и претендует на полуфинал Итогового
© Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Итальянский теннисист Янник Синнер, который заменил травмированного Маттео Берреттини, дебютировал с победы на Итоговом турнире ATP в Турине.
 
Во втором туре 20-летний итальянец без особых проблем одолел поляка Хуберта Хуркача.
 
Итоговый турнир ATP. Групповой этап
Янник Синнер (Италия) – Хуберт Хуркач (Польша) – 6:2, 6:2
 
В заключетельном туре группового этапа Синнер разыграет вторую путевку от Красной группы в матче против Александра Зверева.
 
Отметим, что Хуберт Хуркач потерял шансы на плей-офф, а Даниил Медведев досрочно оформил первую строчку (при условии выхода на корт в третьем матче).

Источник — Sport.ua

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