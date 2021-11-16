Синнер удачно заменил Берреттини и претендует на полуфинал Итогового

Итальянский теннисист Янник Синнер, который заменил травмированного Маттео Берреттини, дебютировал с победы на Итоговом турнире ATP в Турине.
Во втором туре 20-летний итальянец без особых проблем одолел поляка Хуберта Хуркача.
Итоговый турнир ATP. Групповой этап
Янник Синнер (Италия) – Хуберт Хуркач (Польша) – 6:2, 6:2
В заключетельном туре группового этапа Синнер разыграет вторую путевку от Красной группы в матче против Александра Зверева.
Отметим, что Хуберт Хуркач потерял шансы на плей-офф, а Даниил Медведев досрочно оформил первую строчку (при условии выхода на корт в третьем матче).
Источник — Sport.ua
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