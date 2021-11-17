Везунчики. Украина вышла в стыковые матчи с наименьшим количеством очков

По итогам группового этапа отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Украины заняла в группе 2-е место и вышла в стыковые матчи.

При этом Украина набрала всего 12 очков - меньше всех среди сборных, пробившихся в плей-офф.

Среди групп, где было 5 команд, Португалия вышла в плей-офф с 17 очками, Швеция - с 15 пунктами, Италия набрала 16 очков, а Уэльс - 15.

В группах, где было 6 сборных, в плей-офф ушли Шотландия (23 очка), Турция (21), Россия (22), Польша (20) и Северная Македония (18).