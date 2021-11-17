Везунчики. Украина вышла в стыковые матчи с наименьшим количеством очков

Хватило всего 12 пунктов

  • 17.11.2021 00:01
  • 3071 просмотр
  • 10 комментариев
Везунчики. Украина вышла в стыковые матчи с наименьшим количеством очков
© uaf.ua

По итогам группового этапа отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Украины заняла в группе 2-е место и вышла в стыковые матчи.

При этом Украина набрала всего 12 очков - меньше всех среди сборных, пробившихся в плей-офф.

Среди групп, где было 5 команд, Португалия вышла в плей-офф с 17 очками, Швеция - с 15 пунктами, Италия набрала 16 очков, а Уэльс - 15.

В группах, где было 6 сборных, в плей-офф ушли Шотландия (23 очка), Турция (21), Россия (22), Польша (20) и Северная Македония (18).

Источник — Sport.ua

(37 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    johndow
    online
    johndow, 17.11.2021 00:05
    +8
    Зато ни разу не проиграв)
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    Серж Р
    Серж Р, 17.11.2021 00:15
    +5
    Обыграли всех прямых конкурентов в очках и две ничьи с Францией. И все по игре. Как раз теряли очки не по игре. Так что насчет везунчиков - бред.
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    hlib.kozak
    online
    hlib.kozak, 17.11.2021 00:16
    +3
    а скільки було б у нас очок, якби грали по 75 хвилин?) були б везунчиками?
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    antt
    antt, 17.11.2021 00:20
    +2
    Все добре що добре ... принаймні в груповому турнірі. Більше ми якраз не могли здобути, в смислі зайнятого місця. Це трохи собі наш воротар напридумав. Програвши хоч раз від французів - вони б ще більше відірвалися. Не допомогли б і перемоги над казахами якби вони були для першого місця. А так - як я сьогодні раніше був написав - буде Зіна грати як з шведами - буде ОК. А вони знову на пару з Довбиком голи забили як із шведами! І все вийшло. Бо не забий Довбик все могло б повториться стандартно для нас і не дуже добре якби було 1:1. А так два голи закріпили перевагу.
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    Bibenco
    online
    Bibenco, 17.11.2021 00:29
    +1
    Кому повезёт, у того и 🐓 снесёт.
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    Serval
    Serval, 17.11.2021 00:12
    +1
    Везунчики не то слово. ЗАСЛУЖИЛИ.
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    kekandos
    kekandos, 17.11.2021 00:04
    +1
    в ничьях поотбирали очки, вот и результат итоговый такой) второе место заслужено
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    Саша Соломаха
    Саша Соломаха, 17.11.2021 00:04
    +1
    Та то таке(:
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    Ростик Карпа
    online
    Ростик Карпа, 17.11.2021 00:06
    0
    у нашій групі тільки 5 команд було
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    firstromario
    online
    firstromario, 17.11.2021 00:04
    0
    Ну якщо 1-1 то везучий результат то можливо.
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