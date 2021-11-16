ВИДЕО. Не было офсайда! Довбик удвоил перевес Украины в Боснии

Второй гол в матче квалификации ЧМ-2022 был забит на 79-й минуте

  • 16.11.2021 23:30
  • 5273 просмотра
  • 4 комментария
ВИДЕО. Не было офсайда! Довбик удвоил перевес Украины в Боснии
© СК Днепр-1. Артем Довбик

Во вторник, 16 октября, в 21:45 проходит матч последнего 10-го тура группы D квалификации ЧМ-2022, в котором Украина играет в гостях с Боснией и Герцеговиной. Команды встречаются в Зенице на стадионе «Билино Поле».

Артем Довбик удвоил перевес Украины в Боснии, избежав офсайда в быстрой контратаке.

ГОЛ! 2:0. Артем Довбик, 79 мин.

Источник — Sport.ua

(21 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Davidson
    online
    Davidson, 16.11.2021 23:33
    +4
    Супер
    Ссылка
    pahentrahen
    online
    pahentrahen, 16.11.2021 23:48
    +1
    Давно не было так хорошо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо Мужики
    Ссылка
    Усіков
    online
    Усіков, 17.11.2021 00:24
    0
    VadyaMetal, 17.11.2021 00:13
    от кого пас на Довбыка последовал, кто в курсе?
    Шапаренко
    Ссылка
    VadyaMetal
    VadyaMetal, 17.11.2021 00:13
    0
    от кого пас на Довбыка последовал, кто в курсе?
    Ссылка
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