ВИДЕО. Зинченко вывел сборную вперед! Украина вышла на второе место группы

В другом матче Франция открыла счет в выездном матче с Финляндией

  • 16.11.2021 23:12
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ВИДЕО. Зинченко вывел сборную вперед! Украина вышла на второе место группы
© УАФ. Александр Зинченко

Во вторник, 16 октября, в 21:45 проходит матч последнего 10-го тура группы D квалификации ЧМ-2022, в котором Украина играет в гостях с Боснией и Герцеговиной. Команды встречаются в Зенице на стадионе «Билино Поле».

На 58-й минуте Александр Зинченко вывел Украину вперед! Украина вышла на второе место группы. В другом матче Франция открыла счет в выездном матче с Финляндией (1:0), что полностью устраивает сине-желтых.

ГОЛ! 1:0. Александр Зинченко, 58 мин.

Источник — Sport.ua

(17 голосов)

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    Davidson
    online
    Davidson, 16.11.2021 23:34
    +2
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