ВИДЕО. Зинченко вывел сборную вперед! Украина вышла на второе место группы

Во вторник, 16 октября, в 21:45 проходит матч последнего 10-го тура группы D квалификации ЧМ-2022, в котором Украина играет в гостях с Боснией и Герцеговиной. Команды встречаются в Зенице на стадионе «Билино Поле».

На 58-й минуте Александр Зинченко вывел Украину вперед! Украина вышла на второе место группы. В другом матче Франция открыла счет в выездном матче с Финляндией (1:0), что полностью устраивает сине-желтых.

ГОЛ! 1:0. Александр Зинченко, 58 мин.