Михаил МУДРИК: «Украина будет биться с Францией за первое место»

Хавбек «Шахтера» Михаил Мудрик оценил победу сборной Украины U-21 в матче отбора Евро-2023 против Сербии (2:1).

«Реализация не очень? Не знаю, почему так. Возможно, на тренировках нужно уделять этому больше времени. Первый гол? Я знал, что Трубин может отдать такую передачу, поэтому был готов. Что касается второго гола, то, честно говоря, мы пропустили какой-то интересный гол. Мне показалось, там рука была. Нельзя было засчитывать, но хорошо, что тут же забили в ответ и победили».

«Будем теперь с Францией бороться за первое место в группе. У них сильная сборная, так что будем биться с ними. И спасибо сегодня болельщикам. Львову спасибо, круто было», - сказал Мудрик.