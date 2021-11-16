Михаил МУДРИК: «Украина будет биться с Францией за первое место»

Полузащитник уверен, что шансы еще есть

  • 16.11.2021 22:27
  • 1915 просмотров
  • 2 комментария
Михаил МУДРИК: «Украина будет биться с Францией за первое место»
© uaf.ua

Хавбек «Шахтера» Михаил Мудрик оценил победу сборной Украины U-21 в матче отбора Евро-2023 против Сербии (2:1).

«Реализация не очень? Не знаю, почему так. Возможно, на тренировках нужно уделять этому больше времени. Первый гол? Я знал, что Трубин может отдать такую передачу, поэтому был готов. Что касается второго гола, то, честно говоря, мы пропустили какой-то интересный гол. Мне показалось, там рука была. Нельзя было засчитывать, но хорошо, что тут же забили в ответ и победили».

«Будем теперь с Францией бороться за первое место в группе. У них сильная сборная, так что будем биться с ними. И спасибо сегодня болельщикам. Львову спасибо, круто было», - сказал Мудрик.

Источник — Футбол 1/2/3

(18 голосов)

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Комментарии
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    rus
    rus, 16.11.2021 22:41
    0
    agins, 16.11.2021 22:32
    Та по моему пофиг с кем эта карманная сборная буде биться. Потому что она собрана только по блату и по указанию сверху..... ни когда не думал что Ротань будет играть в такие игры с приглашением игроков.... позор ему
    А кто должен был играть?
    Ссылка
    agins
    online
    agins, 16.11.2021 22:32
    -1
    Та по моему пофиг с кем эта карманная сборная буде биться. Потому что она собрана только по блату и по указанию сверху..... ни когда не думал что Ротань будет играть в такие игры с приглашением игроков.... позор ему
    Ссылка
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