Украина U-21 провела последний матч года. Ситуация в группе отбора Евро

Франция пока на три очка впереди

  • 16.11.2021 21:35
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Украина U-21 провела последний матч года. Ситуация в группе отбора Евро
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Молодежная сборная Украины завершила выступления в этом году матчем против Сербии U-21 в рамках отбора Евро-2023.

Команда Руслана Ротаня набрала 13 очков и занимает в группе 2-е место. Франция имеет на 3 пункта больше. Победитель группы получает прямую путевку на Евро, а вторая команда выйдет в стыковые матчи.

В марте Украина U-21 возобновит отбор матчами с Арменией и Францией.

Источник — Sport.ua

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