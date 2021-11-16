Матч года. Петраков определил состав сборной Украины на игру отбора ЧМ-2022

Наставник сборной Украины Александр Петраков определил стартовый состав на решающий матч отбора ЧМ-2022 против Боснии.
Игра стартует в 21:45.
Украина: Бущан, Тымчик, Забарный, Матвиенко, Соболь, Степаненко, Малиновский, Зинченко, Цыганков, Ярмоленко, Яремчук
В запасе: Пятов, Ризнык, Качараба, Кривцов, Караваев, Коваленко, Гармаш, Буяльский, Сидорчук, Шапаренко, Зубков, Довбик
Украине для выхода в стыковые матчи нужны только 3 очка, а также не победа Финляндии в матче с Францией.
Источник — Sport.ua
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про Бую смешно читать, но учитывая что пишут это только донецкие альтернативно одарённые, то с их слов можно посмеяться
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