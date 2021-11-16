Матч года. Петраков определил состав сборной Украины на игру отбора ЧМ-2022

В матче с Боснией нужна только победа

  • 16.11.2021 20:18
  • 14308 просмотров
  • 121 комментарий
Матч года. Петраков определил состав сборной Украины на игру отбора ЧМ-2022
© uaf.ua

Наставник сборной Украины Александр Петраков определил стартовый состав на решающий матч отбора ЧМ-2022 против Боснии.

Игра стартует в 21:45.

Украина: Бущан, Тымчик, Забарный, Матвиенко, Соболь, Степаненко, Малиновский, Зинченко, Цыганков, Ярмоленко, Яремчук

В запасе: Пятов, Ризнык, Качараба, Кривцов, Караваев, Коваленко, Гармаш, Буяльский, Сидорчук, Шапаренко, Зубков, Довбик

Украине для выхода в стыковые матчи нужны только 3 очка, а также не победа Финляндии в матче с Францией.

Источник — Sport.ua

(58 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    dd dent
    online
    dd dent, 16.11.2021 20:26
    +14
    Состав самое то на самом деле
    Ссылка
    grig
    online
    grig, 16.11.2021 20:20
    +13
    Состав, как на сегодня - оптимальный.
    Ссылка
    Chemist
    Chemist, 16.11.2021 20:30
    +12
    Склад - вогонь! Найсильніший за цілий рік..
    Ссылка
    grig
    online
    grig, 16.11.2021 20:29
    +10
    днище 1927, 16.11.2021 20:24
    Где Шапаренко и Пятов !
    Пятов сейчас в Шахтера - в глубоком запасе. Петраков на самоубийцу не похож, чтоб в ответственном матче ставить вратаря без игровой практики.
    Ссылка
    Gagik_Perdonian
    online
    Gagik_Perdonian, 16.11.2021 20:25
    +10
    Состав огонь! Жгите пацаны!
    Ссылка
    Yura D
    online
    Yura D, 16.11.2021 20:40
    +9
    kortizol, 16.11.2021 20:37
    я рил хочу позлорадствовать, сколько скулили за эту малину, вот и посмотрим насколько его присутствие на поле зарешает. и дырявые в основном в старте, они и будут ответственны за результат этого матча, упэрэд.
    Если ты игроков сборной называешь дырявыми, то понятно что ты будешь болеть против Украины. Днонецких сепаров только снаряды вылечат
    Ссылка
    grig
    online
    grig, 16.11.2021 20:21
    +9
    Megogo_gawno, 16.11.2021 20:21
    Ну почему Бущан??? Петраков не хочет в плей-офф?
    А кто другой по товоему?
    Ссылка
    brighi10
    online
    brighi10, 16.11.2021 20:30
    +8
    состав мощь
    Ссылка
    Yalta
    online
    Yalta, 16.11.2021 20:27
    +8
    С Богом!!!!!!
    Ссылка
    сергей богданов
    online
    сергей богданов, 16.11.2021 20:27
    +8
    Писта Боснии, давайте мужики вперёд!
    Ссылка
    SergeyKharkiv
    SergeyKharkiv, 16.11.2021 20:24
    +7
    Давайте парни не подведите ! Харьков с вами
    Ссылка
    Alexandr Rozovyk
    Alexandr Rozovyk, 16.11.2021 20:32
    +6
    Буяльского и Шапаренка под конец матча можно выпускать на добивание
    Ссылка
    pricolist
    pricolist, 16.11.2021 20:34
    +5
    umnuy2, 16.11.2021 20:33
    Где Ракицкий ?
    В Зените
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 16.11.2021 21:22
    +4
    Роман Порывай, 16.11.2021 21:20
    Деяким скучно просто про футбол писати, їм срач подавай, а тому треба неодмінно згадати, хто з якого клубу і хто більше набокопорив за останні ігри.
    По сути бессмысленный срач, тем более играет команда, а ищут по персоналиям виноватых исходя из клубной принадлежности
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 16.11.2021 21:13
    +4
    kortizol, 16.11.2021 21:11
    Ризнык надёжнее будет
    Для того шоб его наигрывать надо было вызывать раньше и ставить, а не тайм в товарняке, рискованно так в бой в решающем матче кидать, хотя тут хоть повезло воротников неплохих хватает
    Ссылка
    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 16.11.2021 20:22
    +4
    Оптимально ! Удачи, ребята!
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
    Роман Порывай, 16.11.2021 21:28
    +3
    dd dent, 16.11.2021 21:22
    По сути бессмысленный срач, тем более играет команда, а ищут по персоналиям виноватых исходя из клубной принадлежности
    А саме цікаве, що у збірній ці хлопці один одного підтримують, а вболівальники через них сруться.
    Ссылка
    FunnyCat____
    online
    FunnyCat____, 16.11.2021 21:24
    +3
    ENJOY--, 16.11.2021 21:18
    Почему не играет тогда гроза МС?! Тоже не могут найти место на поле?!
    ВаДо из-за Ярмоленко даже аккаунты сменил
    про Бую смешно читать, но учитывая что пишут это только донецкие альтернативно одарённые, то с их слов можно посмеяться
    Ссылка
    FunnyCat____
    online
    FunnyCat____, 16.11.2021 21:23
    +3
    Роман Порывай, 16.11.2021 21:20
    Деяким скучно просто про футбол писати, їм срач подавай, а тому треба неодмінно згадати, хто з якого клубу і хто більше набокопорив за останні ігри.
    Копейку отрабатывают
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
    Роман Порывай, 16.11.2021 21:20
    +3
    dd dent, 16.11.2021 21:18
    Вообще заип… надоело постоянное деление на игроков дк и шахты в 1 сборной - нелепо, и кста и на евро и после на ярмо гнали постоянно хотя там он был безусловным лидером едва ли не единственным кто тащил команду
    Деяким скучно просто про футбол писати, їм срач подавай, а тому треба неодмінно згадати, хто з якого клубу і хто більше набокопорив за останні ігри.
    Ссылка
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