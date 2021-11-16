ВИДЕО. Молодежка пропустила гол после аута, но Судаков вывел команду вперед

Во вторник, 16 ноября, в 18:00 во Львове на стадионе «Арена Львов» проходит поединок группового раунда квалификации Евро-2023 U-21, в котором играют молодежные сборные Украины и Сербии.

Во втором тайме украинская молодежка пропустила гол после аута, но Георгий Судаков вывел команду вперед (2:1).

ГОЛ! 1:1. Стефан Митрович, 78 мин.

ГОЛ! 2:1. Георгий Судаков, 81 мин.