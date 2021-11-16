ВИДЕО. Молодежка пропустила гол после аута, но Судаков вывел команду вперед

Во вторник, 16 ноября, в 18:00 во Львове на стадионе «Арена Львов» проходит поединок группового раунда квалификации Евро-2023 U-21, в котором играют молодежные сборные Украины и Сербии.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Во втором тайме украинская молодежка пропустила гол после аута, но Георгий Судаков вывел команду вперед (2:1).
ГОЛ! 1:1. Стефан Митрович, 78 мин.
ГОЛ! 2:1. Георгий Судаков, 81 мин.
Источник — Sport.ua
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