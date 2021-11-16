Кравченко стартовал с победы в основной сетке турнира во Франции

Украинский теннисист Георгий Кравченко (№397 ATP) победно стартовал в основе челленджера в По.
Украинец, который начинал в квалификации, в трех сетах одолел Алессандро Джаннесси из Италии (№188 ATP)
По. Первый круг
Георгий Кравченко (Украина) – Алессандро Джаннесси (Италия) – 7:5, 4:6, 6:2
Далее по сетке Констан Лестьенн из Франции или Раду Албот из Молдовы.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.