Кравченко стартовал с победы в основной сетке турнира во Франции

Украинский теннисист Георгий Кравченко (№397 ATP) победно стартовал в основе челленджера в По.



Украинец, который начинал в квалификации, в трех сетах одолел Алессандро Джаннесси из Италии (№188 ATP)



По. Первый круг

Георгий Кравченко (Украина) – Алессандро Джаннесси (Италия) – 7:5, 4:6, 6:2



Далее по сетке Констан Лестьенн из Франции или Раду Албот из Молдовы.