Кравченко пробился в основу челленджера во Франции

Украинский теннисист Георгий Кравченко (№397 ATP) сыграет в основе челленджера в По.
В полуфинале отбора Георгий должен был сразится в против Иван Неделько из России, но соперник снялся еще до начала матча.
В финале квалификации Кравченко легко переиграл первого сеяного Николаса Санчеса Искьердо (№311 ATP).
По. Финал квалификации
Георгий Кравченко (Украина) – Николас Санчес Искьердо (Испания) – 6:1, 6:2
Источник — Sport.ua
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