Кравченко пробился в основу челленджера во Франции

Украинский теннисист Георгий Кравченко (№397 ATP) сыграет в основе челленджера в По.



В полуфинале отбора Георгий должен был сразится в против Иван Неделько из России, но соперник снялся еще до начала матча.



В финале квалификации Кравченко легко переиграл первого сеяного Николаса Санчеса Искьердо (№311 ATP).



По. Финал квалификации

Георгий Кравченко (Украина) – Николас Санчес Искьердо (Испания) – 6:1, 6:2