Сборная Норвегии огласила состав на матч Кубка Дэвиса против Украины

Каспер Рууд на месте

  • 16.11.2021 19:32
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Сборная Норвегии огласила состав на матч Кубка Дэвиса против Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд

Сборная Норвегии огласила состав на матч Кубка Дэвиса против Украины, который состоится 26-27 ноября 2021 года в Осло. 
 
За команду наших соперников заявлены: Каспер Рууд (одиночный рейтинг – 8), Виктор Дурасович (339), Лукас Хеллюм Лиллееген (1289), Андреа Петрович (1822) и Герман Хойераал. Капитан Андерс Хасет.
 
Ранее свой состав огласила сборная Укарины.

Источник — Федерация тенниса Украины

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