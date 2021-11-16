Сборная Норвегии огласила состав на матч Кубка Дэвиса против Украины, который состоится 26-27 ноября 2021 года в Осло.
За команду наших соперников заявлены: Каспер Рууд (одиночный рейтинг – 8), Виктор Дурасович (339), Лукас Хеллюм Лиллееген (1289), Андреа Петрович (1822) и Герман Хойераал. Капитан Андерс Хасет.
Ранее свой состав огласила сборная Укарины.
Источник — Федерация тенниса Украины
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