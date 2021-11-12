Стал известен состав сборной Украины на матч Кубка Дэвиса

Федерация тенниса Украины объявила состав мужской сборной Украины на стыковой матч Кубка Дэвиса против Норвегии.
В состав команды вошли Илья Марченко, Сергей Стаховский, Денис Молчанов, Виталий Сачко и Алексей Крутых. Капитан - Андрей Медведев.
Поединки состоятся с 26 по 28 ноября в Норвегии. В случае победы Украина выйдет в квалификацию к Мировому финалу турнира.
Источник — Федерация тенниса Украины
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