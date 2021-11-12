Стал известен состав сборной Украины на матч Кубка Дэвиса

Мужская сборная сыграет в Норвегии

  • 12.11.2021 14:25
  • 317 просмотров
  • 1 комментарий
Стал известен состав сборной Украины на матч Кубка Дэвиса
© ftu.org.ua

Федерация тенниса Украины объявила состав мужской сборной Украины на стыковой матч Кубка Дэвиса против Норвегии.

В состав команды вошли Илья Марченко, Сергей Стаховский, Денис Молчанов, Виталий Сачко и Алексей Крутых. Капитан - Андрей Медведев.

Поединки состоятся с 26 по 28 ноября в Норвегии. В случае победы Украина выйдет в квалификацию к Мировому финалу турнира.

Источник — Федерация тенниса Украины

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 12.11.2021 14:29 (изменен)
    0
    Самый сильний состав, который у нас может быть на данный момент не хватает Кравченко, но у него походу травма ноги, не важно кого поставят на Рууд главное настраивать на Дурасовича и на пару!
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