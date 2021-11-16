Стало известно, где женская сборная США по теннису примет команду Украины

Встреча пройдет в Северной Каролине

  • 16.11.2021 19:15
  • 357 просмотров
  • 2 комментария
Стало известно, где женская сборная США по теннису примет команду Украины
© ФТУ

Стало известно место проведения матча квалификации Мирового финала Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и США. 
 
Матчевая встреча состоится 15-16 апреля 2022 г. на территории соперников, американцы выбрали для встречи город Эшвилл, штат Северная Каролина (столица – Шарлотт).
 
Играть будем в закрытом помещении на харде в зале Harrah's Cherokee Center, рассчитанном на 5000 зрителей.
 
Победа в противостоянии с США принесет сборной Украины путевку в Финал, а поражение – вернет на стадию плей-офф.

Источник — Федерация тенниса Украины

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Vladislav Pohily
    Vladislav Pohily, 16.11.2021 19:28
    +1
    Spectra, 16.11.2021 19:24
    Надо проходит, фиг его знает какой состав будет у США, но там кроме Пегулы, нечего боятся!
    Смотря какой еще у нас будет состав.
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    Spectra
    Spectra, 16.11.2021 19:24 (изменен)
    0
    Надо проходит, фиг его знает какой состав будет у США, но там кроме Пегулы, нечего боятся!
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