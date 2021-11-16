Стало известно, где женская сборная США по теннису примет команду Украины

Стало известно место проведения матча квалификации Мирового финала Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и США.



Матчевая встреча состоится 15-16 апреля 2022 г. на территории соперников, американцы выбрали для встречи город Эшвилл, штат Северная Каролина (столица – Шарлотт).



Играть будем в закрытом помещении на харде в зале Harrah's Cherokee Center, рассчитанном на 5000 зрителей.



Победа в противостоянии с США принесет сборной Украины путевку в Финал, а поражение – вернет на стадию плей-офф.