Дентиньо рассказал, что будет делать после ухода из Шахтера

Форвард намерен вернуться в Бразилию

  • 16.11.2021 19:28
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Дентиньо рассказал, что будет делать после ухода из Шахтера
© shakhtar.com

Форвард Дентиньо, который стал свободным агентом после истечения контракта с «Шахтером», пока намерен отдыхать в Бразилии.

«Сейчас вернусь в Бразилию, отдохну месяц или два. Далее буду решать со своим агентом. Еще много работы нужно сделать. Я еще достаточно долго могу играть. Считаю, что у меня еще есть время».

«Бразилия или Европа? Не знаю еще, где буду играть. Пусть агент работает, а я буду решать», - сказал Дентиньо.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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