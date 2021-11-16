Дентиньо рассказал, что будет делать после ухода из Шахтера

Форвард Дентиньо, который стал свободным агентом после истечения контракта с «Шахтером», пока намерен отдыхать в Бразилии.
«Сейчас вернусь в Бразилию, отдохну месяц или два. Далее буду решать со своим агентом. Еще много работы нужно сделать. Я еще достаточно долго могу играть. Считаю, что у меня еще есть время».
«Бразилия или Европа? Не знаю еще, где буду играть. Пусть агент работает, а я буду решать», - сказал Дентиньо.
Источник — ФК Шахтер Донецк
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.