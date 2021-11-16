ВИДЕО. Шикарный проход Мудрика. Крыськив открыл счет в матче с Сербией

Во вторник, 16 ноября, в 18:00 во Львове на стадионе «Арена Львов» проходит поединок группового раунда квалификации Евро-2023 U-21, в котором играют молодежные сборные Украины и Сербии.

После шикарного прохода по флангу Михаила Мудрика Дмитрий Крыськив открыл счет в матче с Сербией.

1:0. ГОЛ! Дмитрий Крыськив, 9 мин.