ВИДЕО. Шикарный проход Мудрика. Крыськив открыл счет в матче с Сербией

Во вторник, 16 ноября, в 18:00 во Львове на стадионе «Арена Львов» проходит поединок группового раунда квалификации Евро-2023 U-21, в котором играют молодежные сборные Украины и Сербии.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
После шикарного прохода по флангу Михаила Мудрика Дмитрий Крыськив открыл счет в матче с Сербией.
1:0. ГОЛ! Дмитрий Крыськив, 9 мин.
Источник — Sport.ua
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