ВИДЕО. Шикарный проход Мудрика. Крыськив открыл счет в матче с Сербией

Во Львове проходит поединок группового раунда квалификации Евро-2023 U-21

  • 16.11.2021 18:35
  • 3420 просмотров
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Шикарный проход Мудрика. Крыськив открыл счет в матче с Сербией
© УАФ. Дмитрий Крыськив

Во вторник, 16 ноября, в 18:00 во Львове на стадионе «Арена Львов» проходит поединок группового раунда квалификации Евро-2023 U-21, в котором играют молодежные сборные Украины и Сербии.

После шикарного прохода по флангу Михаила Мудрика Дмитрий Крыськив открыл счет в матче с Сербией.

1:0. ГОЛ! Дмитрий Крыськив, 9 мин.

Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    umnuy2
    umnuy2, 16.11.2021 18:46
    +4
    наше будущее в сборной
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    Turnok
    Turnok, 16.11.2021 19:02
    +3
    Мудрик просто зверь. Это стопроцентная основа Шахты.
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    umnuy2
    umnuy2, 16.11.2021 18:46
    +3
    надо заиграть его как зину а то кацапы уведут
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    romanchik.8409
    romanchik.8409, 16.11.2021 19:24
    +2
    Прибавил Мудрик....Де Дзерби уже за это спасибо
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    lenares85
    online
    lenares85, 16.11.2021 19:27
    +1
    Да щас стал хорошо контролировать мяч на ходу еще б натринировать удар и вообще огонь
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