Сачко одержал волевую победу на старте челленджера во Франции

Виталий шагает во второй круг

  • 16.11.2021 16:52
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Сачко одержал волевую победу на старте челленджера во Франции
© Tennis Club Ortisei. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (№238 ATP) стартовал с победы на челленджере во Франции.
 
В первом круге украинец в трех сетах переиграл Александера Ричарда из США (№260 ATP).
 
По. Первый круг
Виталий Сачко (Украина) – Александер Ричард (США) – 6:7(1), 6:1, 6:2
 
Далее по сетке шестой сеяный Максим Кресси из США или Жоффре Бланкано из Франции.

Источник — Sport.ua

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