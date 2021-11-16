Сачко одержал волевую победу на старте челленджера во Франции

Украинский теннисист Виталий Сачко (№238 ATP) стартовал с победы на челленджере во Франции.
В первом круге украинец в трех сетах переиграл Александера Ричарда из США (№260 ATP).
По. Первый круг
Виталий Сачко (Украина) – Александер Ричард (США) – 6:7(1), 6:1, 6:2
Далее по сетке шестой сеяный Максим Кресси из США или Жоффре Бланкано из Франции.
Источник — Sport.ua
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