Сачко одержал волевую победу на старте челленджера во Франции

Украинский теннисист Виталий Сачко (№238 ATP) стартовал с победы на челленджере во Франции.



В первом круге украинец в трех сетах переиграл Александера Ричарда из США (№260 ATP).



По. Первый круг

Виталий Сачко (Украина) – Александер Ричард (США) – 6:7(1), 6:1, 6:2



Далее по сетке шестой сеяный Максим Кресси из США или Жоффре Бланкано из Франции.