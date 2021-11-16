ФОТО. Сборная Украины провела легкую тренировку перед матчем с Боснией

Во вторник утром сборная Украины провела тренировку на поле базы местного ФК «Сараево». Занятие длилось 30 минут и состояло из разминки, упражнений с мячом и без мяча для активации мышц и хорошего физического тонуса.
Сегодня в Зенице на стадионе «Билино Поле» состоится поединок заключительного тура отборочного турнира ЧМ-2022 в группе D, в котором сборная Украины сыграет против команды Боснии и Герцеговины. Начало – в 21.45 по киевскому времени.
Босния и Герцеговина – Украина . Прогноз и анонс на матч отбора на ЧМ-2022
Источник — Sport.ua
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