Было две тренировки. Свитолина начала подготовку к новому сезону

Первая ракетка Украины Элина Свитолина начала подготовку к новому сезону. Украинка возобновила тренировки с понедельника.
Отметим, что Свитолина завершила сезон на 15-й строчке мирового рейтинга, впервые за 4,5 года покинув топ-10.
После этого Элина приняла решение завершить сотрудничество с тренером и сейчас занимается комплектацией своей команды.
Источник — Sport.ua
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