Было две тренировки. Свитолина начала подготовку к новому сезону

Первая ракетка Украины Элина Свитолина начала подготовку к новому сезону. Украинка возобновила тренировки с понедельника.



Отметим, что Свитолина завершила сезон на 15-й строчке мирового рейтинга, впервые за 4,5 года покинув топ-10.



После этого Элина приняла решение завершить сотрудничество с тренером и сейчас занимается комплектацией своей команды.