Рейтинг WTA. Свитолина потеряла еще одну позицию, новый рекорд Калининой

На прошлой неделе женщины не играли соревнований WTA из-за проведения финального турнир Кубка Билли Джин Кинг.



Но восьмого ноября пришло время прощаться с очками за турнир в Индиан-Уэллс образца 2019 года. Это внесло некоторые коррективы даже в высших эшелонах. К примеру, Анжелик Кербер снова покинула топ-10, обеспечив там дебют испанке Пауле Бадосе. Одну строчку потеряла и украинка Элина Свитолина, теперь она 15-я. Новые личные достижения установили Анастасия Павлюченкова (11), Елена Рыбакина (14), Джессика Пегула (19) и Эмма Радукану (20).



Топ-10 рейтинга WTA





Что касается остальных украинок, то Марта Костюк осталась на своей позиции, Ангелина Калинина обновила личное достижение (52), Даяна Ястремская немного улучшила свою непростую ситуацию. Леся Цуренко и Катерина Козлова потеряли почти по два десятка строчек, а Дарья Снигур и Катерина Бондаренко немного добавили.



Украинки в рейтинге WTA







В Чемпионской гонке без изменений, но после отказа Онс Жабер ехать запасной на Итоговый турнир эта возможность появится у Элины Свитолиной.