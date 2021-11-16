Босния и Герцеговина – Украина. Букмекеры верят в успех команды Петракова

Украина – фаворит предстоящего матча

  • 16.11.2021 15:11
  • 162 просмотра
  • 4 комментария
Босния и Герцеговина – Украина. Букмекеры верят в успех команды Петракова
© УАФ

Во вторник, 16 ноября, в Зеница состоится поединок заключительного тура квалификации чемпионата мира в группе D, в котором Босния и Герцеговина примет Украину.
 
Букмекеры отдают больше шансов команде Александра Петракова. На победу украинцев можно поставить с коэффициентом 1.69, на ничью - 4.0, поражение оценено в 5.1.
 
Босния и Герцеговина – Украина . Прогноз и анонс на матч отбора на ЧМ-2022
 
Предполагается, что матч будет средней результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.96. Основные тоталы – ТБ2.5 – 1.86, ТМ2.5 – 2.01.
 
Начало матча – в 21:45 по Киеву. 

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
Сначала:
    kortizol
    kortizol, 16.11.2021 15:28
    0
    пидтрымай сбирну, поставь тысячу грывень у паримат
    Ссылка
    kortizol
    kortizol, 16.11.2021 15:26 (изменен)
    0
    озвучьте ещё самый вероятный счёт, он практически всегда 1-1
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    kortizol
    kortizol, 16.11.2021 15:26
    0
    1.83, верят
    Ссылка
    kortizol
    kortizol, 16.11.2021 15:25
    0
    они и в боснийцев с финнами верили
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