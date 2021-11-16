Босния и Герцеговина – Украина. Букмекеры верят в успех команды Петракова

Во вторник, 16 ноября, в Зеница состоится поединок заключительного тура квалификации чемпионата мира в группе D, в котором Босния и Герцеговина примет Украину.



Букмекеры отдают больше шансов команде Александра Петракова. На победу украинцев можно поставить с коэффициентом 1.69, на ничью - 4.0, поражение оценено в 5.1.



Босния и Герцеговина – Украина . Прогноз и анонс на матч отбора на ЧМ-2022



Предполагается, что матч будет средней результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.96. Основные тоталы – ТБ2.5 – 1.86, ТМ2.5 – 2.01.



Начало матча – в 21:45 по Киеву.