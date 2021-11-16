Леонардо БОНУЧЧИ: «Мы усложнили себе жизнь»

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи прокомментировал выход команды в плей-офф отбора на ЧМ-2022:

«Нам нужно подзарядить батареи, как физические, так и умственные, чтобы заново открыть для себя решимость и радость в нашем футболе, которые были у нас на Евро. Мы играли в футбол с радостью, а не под давлением необходимости что-то доказывать.

Возможно, победа на Евро-2020 что-то там неосознанно изменила. Мы усложнили себе жизнь матчами после Евро в этой отборочной группе, и очень жаль. Поздравляем Швейцарию, так как они продолжали действовать, когда казалось, что всё в наших руках».