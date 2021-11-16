Санту ждет предложения из АПЛ

47-летний португальский специалист Нуну Эшпириту Санту, который недавно был уволен из лондонского «Тоттенхэма», надеется возглавить другой клуб из английской Премьер-лиги.
Сообщается, что у Санту есть предложения из Франции, но он намерен ждать вариантов в Англии.
На протяжении карьеры Санту также возглавлял «Риу Аве», «Валенсию», «Порту» и «Вулверхэмптон».
Источник — The Sun
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