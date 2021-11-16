Санту ждет предложения из АПЛ

47-летний португальский специалист Нуну Эшпириту Санту, который недавно был уволен из лондонского «Тоттенхэма», надеется возглавить другой клуб из английской Премьер-лиги.

Сообщается, что у Санту есть предложения из Франции, но он намерен ждать вариантов в Англии.

На протяжении карьеры Санту также возглавлял «Риу Аве», «Валенсию», «Порту» и «Вулверхэмптон».